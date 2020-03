Las razones por las que China puso sus ojos en Colombia

China se prepara para firmar un acuerdo que fortalezca sus lazos con Colombia, a medida que sus empresas invierten miles de millones en proyectos de transporte, minas y otras inversiones en el país.



Los gobiernos están finalizando un acuerdo que incluiría elementos del programa de infraestructura masiva de China conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, según Lan Hu, embajador de China en Bogotá.



(Ante los ojos de EE. UU. crece la inversión china en Colombia).

También incluiría acuerdos sobre política, economía, cultura, ciencia y tecnología y deportes, dijo.



China ha invertido mucho en los vecinos de Colombia, incluidos Venezuela y Ecuador, y ahora es el mayor socio comercial de varias naciones latinoamericanas.



Hasta hace poco, sus lazos con Colombia, el aliado más cercano de Estados Unidos en la región, no eran tan fuertes. Eso está cambiando, y rápidamente.



Desde el año pasado, las compañías chinas han comprometido miles de millones en Colombia, ganando licitaciones para construir la primera línea de metro de Bogotá y una línea de ferrocarril regional, y adquiriendo una mina de oro, entre otros acuerdos.



(Duque sigue buscando más comercio e inversión con China).



"Aunque tenemos ya más de 40 años de relaciones diplomáticas, hasta los últimos cinco años no teníamos mucha relación comercial", dijo Lan.



"La situación ha cambiado mucho". Empresas de telecomunicaciones chinas, incluidas Huawei Technologies Co. y ZTE Corp., también están preparadas para construir la red 5G de Colombia, dijo Lan.



La pregunta sobre quien construye las redes inalámbricas de próxima generación ha prendido las alarmas en Washington, donde las autoridades han advertido a los países sobre la transferencia del control de las redes de comunicaciones a empresas chinas.



Lan dijo que China no considera su presencia como una competencia con los estadounidenses.



El presidente colombiano, Iván Duque, realizó una visita de estado a Pekín en julio, y el presidente chino, Xi Jinping, está considerando un viaje reciproco a Colombia.

Lan está tratando de organizar una visita este año.



LA FRANJA Y LA RUTA



Durante la visita, el presidente Duque le dijo al presidente Xi "que a Colombia le parecía muy interesante la iniciativa de la Franja y la Ruta, complementándolo con una propuesta de tener un documento más completo entre ambos países llamado 'Iniciativa China- Colombia'", dijo el vicecanciller Francisco Echeverri en una respuesta escrita a preguntas.



El plan es tener ambos documentos listos para firmar en algún momento del año, dijo Echeverri.



Un acuerdo allanaría el camino para una mayor inversión, incluso posiblemente en energía renovable, tecnología y agricultura, según Lan.



China quisiera acuerdos para importar flores, carne y productos lácteos colombianos, agregó.



(‘Vamos a China para atraer mayor inversión y turismo’).



La economía colombiana se expandió 3,3% el año pasado, lo más rápido entre las principales economías latinoamericanas.



Eso y su estabilidad política lo convierten en un lugar atractivo para invertir, dijo Lan.



Bloomberg