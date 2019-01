Las retaliaciones de Diosdado Cabello contra la Embajada de EE.UU.

“A lo mejor se va la luz en ese sector, no llega el gas”, dijo Diosdado Cabello, en su programa transmitido por el canal estatal VTV como “cosas que pudieran ocurrir”" en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, ubicada en Caracas, un día después de que Nicolás Maduro anunciara la ruptura relaciones con el país norteamericano.



Así mismo dijo que si “no hay relaciones diplomáticas no hay ningún tipo de prerrogativas. Según la orden de Maduro, los representantes de Estados Unidos deben salir en menos de 72 horas.



(¿Qué está ocurriendo en Venezuela?).

El número dos del chavismo dijo también que se reunió el martes con el líder del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, quien este miércoles se autoproclamó como presidente del país ante la presunta “usurpación” de Nicolás Maduro.



“Juan Guaidó me pidió una reunión a mí (...), dijiste cosas e hiciste lo contrario. Yo con muchacho irresponsable no quiero nada”, dijo Cabello durante su programa semanal de televisión.



Según Cabello, Guaidó se presentó al encuentro “disfrazado” para evitar que lo reconocieran, y que envió “otro mensaje” para explicarle sus acciones.



“Si usted no cumple su palabra va a llevar, si quieres me desmientes. Vas a llevar”, añadió Cabello en alusión a que será castigado.



(Maduro rompe relaciones con Estados Unidos).



Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela en un acto ante miles de opositores en Caracas, que marcharon para reclamar el fin de la severa crisis que atraviesa la nación y la “usurpación” que consideran hace Maduro de la Presidencia.



Cabello señaló que Guaidó le dijo, en el mensaje que le envió, que había recibido fuertes presiones para autoproclamarse como jefe del Estado.



“(Me dijo) que fue muy presionado, que lo presionó todo el mundo. Presión vas a llevar de nosotros, para que sepas”, indicó el oficialista.



También aseguró que Guaidó estuvo en cercanías de la embajada de Estados Unidos en Caracas. “Parece que va a despachar desde allá”, señaló.