Latinoamérica da inicio a nueva época electoral

Argentina y Guatemala acudirán este domingo a la urnas, abriendo de esta manera una segunda mitad de año en la que también elegirán a sus nuevos presidentes en Uruguay y Bolivia, una vez que Panamá lo hizo recientemente.



(Lea: El escándalo de corrupción de Argentina y las elecciones del 2019



En este sentido, los argentinos votarán en elecciones primarias que servirán como un sondeo nacional para anticipar los resultados de las presidenciales del 27 de octubre, en las que el liberal Mauricio Macri buscará renovar su mandato, en medio de una economía sumida en recesión.



(Lea: Los problemas que llevaron a Argentina a una nueva crisis económica)

Con las 10 fórmulas presidenciales definidas de antemano, apenas habrá competencia en algunos distritos entre candidatos a legisladores nacionales.



(Lea: Argentinos sienten el ‘apretón’ mientras cae su calidad de vida)



Sin embargo las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) serán clave para saber si Macri puede ser reelegido pese al deterioro de su imagen debido a la recesión económica, la inflación anual en 40% y el aumento de la pobreza (32%) y el desempleo (10,1%).



Su principal adversario político es Alberto Fernández, del peronismo de centroizquierda, que busca la presidencia apoyado en los votos que arrastra la exmandataria Cristina Kirchner, su compañera de fórmula en el Frente de Todos.



Los sondeos coinciden en anticipar que la fórmula de Fernández será la más votada. “La verdadera incógnita es la distancia entre uno y otro”, explica el analista político Carlos Fara.



Aunque las PASO no ponen en juego cargos, habrá de todos modos “ganadores” y “perdedores”, dependiendo de quién obtenga más votos. “Como no hay primarias para los (candidatos) presidenciales, a veces se toma la idea de que no sirven para nada, pero son fundamentales por dos razones: la tendencia y el mercado”, señaló Fara.



Los mercados financieros “ya han fijado una vara teórica para la derrota (en las primarias) de Macri: por 3 puntos es aceptable, entre 3 y 5 genera dudas sobre si puede ganar en octubre y más de 5 puntos demasiados interrogantes y esto, al día siguiente, puede volverse un boomerang contra las posibilidades concretas del gobierno”, explicó Fara.



En las primarias de 2015, Macri quedó 8 puntos por debajo del candidato oficialista Daniel Scioli (kirchnerismo). En la primera vuelta también fue segundo con 3 puntos de distancia, pero ganó el balotaje.



Macri y Fernández proponen modelos económicos antagónicos y los mercados están a la expectativa de cómo proseguirá el plan de ajuste pactado con el FMI tras las elecciones. Casi 34 millones de personas están habilitadas para votar.



45, NÚMERO MÁGICO

Fara sostiene que “el votante de Macri es menos ideologizado, más desinteresado de la política, hasta desinformado” y “el de Fernández es lo contrario”.



Los indecisos no serán una variable fuerte, según analistas. “Voto a Fernández porque el peronismo siempre se ha preocupado por la justicia social y la soberanía del país”, dijo Bruno Söllner, pequeño empresario de 58 años.



“Voto a Macri porque no quiero volver al pasado corrupto”, afirmó Paula Pirotti, vendedora de 43, en referencia a los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina (2007-2015).



La extrema polarización hace posible que alguno logre el 45% necesario para ganar en octubre en primera vuelta. “El que más se acerca es Fernández, y aunque Macri ha crecido desde julio, la semana pasada la distancia era entre 6 y 8 puntos”, según la analista Analía del Franco.



En octubre también se puede ganar con 40% y 10 puntos de ventaja con el segundo. Si nadie lo logra, en la segunda vuelta del 24 de noviembre la presa serán los votos del exministro de Economía Roberto Lavagna, un peronista moderado que suma aproximadamente 10% de apoyo, según sondeos.



BALOTAJE EN GUATEMALA



La última encuesta electoral para el balotaje elaborada por la firma Pro Datos en Guatemala da una ventaja del 18,2 puntos de preferencia al centroderechista Alejandro Giammattei sobre la socialdemócrata Sandra Torres para los comicios del próximo domingo.



Según el estudio, realizado entre el 27 de julio y el 3 de agosto a 1.201 personas, el presidenciable de Vamos ronda el 50,3% de los posibles votos, superando a la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza, que alcanzaría el 32,1% de los sufragios.



Pese a que en la era democrática, que inició en 1985 en el país, no ha habido un incremento de participación en la segunda vuelta, la encuesta augura que un 73% de los encuestados acudirá a las urnas, mientras que el pasado 16 de junio solo emitió su voto el 62,16% del total de empadronados, que superan los 8,1 millones de personas. El estudio asegura que un 10,6% votará en blanco.





AFP / EFE