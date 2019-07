Latinoamérica y Wall Street se acercan cada vez más

Los inversores de la Bolsa de Nueva York (Nyse), que con una capitalización de 26 billones de dólares es el mercado más grande del mundo, muestran ahora apetito por Latinoamérica, de donde procede ya el 17 % de las cotizadas de fuera de Estados Unidos.



De 2.300 firmas registradas, 520 son extranjeras y de ellas 90 latinoamericanas, sobre todo de Brasil, uno de los tres países con más presencia junto a Canadá y China, aunque se han ido incorporando nombres de México, Colombia, Perú, Chile o Argentina.



Así lo explica el jefe de Mercados Internacionales del Nyse, Alex Ibrahim, mientras se detiene a saludar a varios operadores bursátiles bajo el balcón donde cada día una firma hace sonar la campana de inicio de la sesión y, después, subiendo a un espacio con vistas al bullicio del histórico parqué, destaca que se trata de una "plaza verdaderamente internacional". "Toda la región de Latinoamérica es muy importante", asegura el ejecutivo, que añade: "Son algunas de las empresas más líquidas de la Bolsa y hay un interés enorme de los inversores globales. Se están fijando en el crecimiento de la región, y las acciones con las que comercian les dan el poder de invertir en el mercado local", explica este experto en procesos de recaudación de capital.



Poniendo de ejemplo a la tecnológica brasileña Linx, que empezó a cotizar a finales de junio, Ibrahim señala que muchas vienen a Wall Street para "atraer liquidez, ya que es el mercado más profundo del mundo, y por su extrema visibilidad, que da acceso a inversores centrados no solo en un país o una región, sino en un sector".



"El año pasado fue muy activo y en este, Linx ha sido la primera latinoamericana en salir a bolsa. Vemos muchas firmas tecnológicas llegando al mercado, no solo de Brasil, sino de México, Argentina o Colombia. Hay tecnológicas muy grandes ahora que con el tiempo podrían necesitar obtener capital, ojalá sea con nosotros", dice.



Antes de la "transacción extremadamente bien ejecutada" de Linx, que obtuvo 308 millones de dólares, en 2018 tuvo lugar la salida a bolsa de otra tecnológica brasileña, PagSeguro, que recaudó 2.300 millones, convirtiéndose en la más exitosa desde Snap y entrando en el "top 10" del Nyse "por volumen e interés de los inversores".



"Las compañías vienen por la liquidez, la visibilidad y también para diversificar su base de accionistas, y hay muchas maneras de que vengan", planteó Ibrahim, ya que además de salir a bolsa en Estados Unidos directamente las firmas pueden estar cotizando en su país y registrarse en Nueva York para recaudar capital "simultáneamente".



De cara al resto del año, el ejecutivo restó importancia a las tensiones geopolíticas, destacó que el mercado está en un ciclo alcista de diez años y, pese a la volatilidad, "los inversores están centrados en el largo plazo, por lo que, como a las cotizadas aquí les va bien, quieren participar en el crecimiento".



Preguntado por la influencia del conflicto comercial entre Estados Unidos y China en los mercados, Ibrahim aseguró que en el caso de estas empresas, muchas de ellas tecnológicas, no se notan demasiado los efectos porque sus productos tienen una alta demanda en un mundo cada vez más interconectado, en comparación con otros sectores.



"Muchas tecnológicas cotizadas de la región, o de China, se expanden y hay muchas oportunidades para ellas. Algunas me dijeron que no sintieron la recesión que hubo en Brasil. Son plataformas tecnológicas y las compañías necesitan tecnología, quizá están un poco aisladas, y por eso vienen al mercado y funcionan tan bien".



"No podemos predecir el futuro en este momento, pero mirando la negociación (de acciones), especialmente de Latinoamérica, se comercian millones de dólares de capital brasileño, mexicano, argentino, colombiano... hay un enorme interés, y esperamos que continúe", apostilló.