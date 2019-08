López Obrador desafía a sus instituciones

De pie junto a un campesino cultivador de caña de azúcar que utiliza un trapiche de madera impulsado por caballos para extraer el jugo de la caña hacia un cubo de plástico, el presidente Andrés Manuel López Obrador - a quien usualmente se le conoce como ‘AMLO’ - dio una demostración de su perspectiva del mundo económico.



En una visita a La Huasteca la semana pasada, cerca de la región del Bajío, que es el bastión de la manufactura de alta tecnología de México, el presidente nacionalista de izquierda - quien se enorgullece de no tener una cuenta corriente ni una tarjeta de crédito - alabó las virtudes de las microempresas artesanales las cuales dijo que eran “igual o más importantes” en términos de empleo y desarrollo que las grandes empresas.

“Ésta es la economía que estamos impulsando”, dijo, bebiendo su jugo de caña.

El día después despidió abruptamente al jefe de la agencia encargada de medir la pobreza y evaluar los programas sociales que es uno de los pilares de su Gobierno que lleva apenas ocho meses en el poder.



El despido de Gonzalo Hernández Licona del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuatro días después de que escribió un editorial en el que dijo que los recortes presupuestarios estaban obstaculizando la capacidad de funcionamiento del organismo, fue la última instancia en una purga de tecnócratas e instituciones que el Presidente ha calificado de corruptos o derrochadores, o que se interponen en el camino de su transformación de México después de 36 años de fallidas políticas “neoliberales” enfocadas en el mercado.



Pero algunos analistas temen que, en la búsqueda del espejismo de un retorno a la era dorada del crecimiento de hace medio siglo, y con el Estado ejerciendo un control total, el canoso hijo de comerciantes se está acercando al tipo de demagogia que podría llevar a México por un peligroso camino populista.



“Da la sensación de que la historia comienza con él, de que nada del pasado funciona y de que él tiene que comenzar una nueva era”, dice Enrique Krauze, un importante historiador que se ha enfrentado al Presidente que calificó de “mesías tropical”. “No sólo toma decisiones - buenas o malas - sobre las políticas económicas, sino también sobre las instituciones, que tanto esfuerzo nos costó construir. Estoy muy preocupado”.



México publicó esta semana los datos del PIB del segundo trimestre con los que esquivó sorpresivamente la recesión económica, después de una súbita contracción a inicio de año, una disminución de la creación de empleo y la actividad de construcción más baja en un período de 13 años.



Citibanamex, uno de los principales bancos, ha reducido su pronóstico de crecimiento para 2019 a sólo 0,2%, lo cual representa un marcado contraste en comparación con la promesa del 2% del Presidente.



Sin embargo, con índices de aprobación de hasta 70% y su principal barómetro económico, el peso, estable ante el dólar, López Obrador se siente reivindicado en su apuro por deshacerse de antiguas políticas y transformar las instituciones según sus creencias, sin importar a quién se afecte.



El político de 65 años asumió el cargo en diciembre después de una rotunda victoria que le otorgó un enorme mandato popular y el control de ambas cámaras del Congreso. Ha tomado medidas rápidamente para concentrar la toma de decisiones en sus manos y consolidar un nivel de poder sin precedentes ahora que ha logrado llegar a la presidencia en su tercer intento.



Junto con su propia ética de frugalidad, López Obrador ha intentado cambiar la forma en que muchas dependencias y agencias gastan el dinero, y ha implementado grandes reducciones en los gastos operativos con el fin de canalizar más gastos sociales directamente hacia las personas.



Pero las esperanzas de que resultaría ser un pragmático administrador de la economía - como lo fue durante su mandato como alcalde de la Ciudad de México - se están desvaneciendo rápidamente. López Obrador ya ha alarmado a los inversionistas al cancelar un proyecto aeroportuario de US$13.000 millones ya parcialmente construido e impulsar los planes para una refinería de US$8.000 millones que muy pocos en la industria petrolera creen que tenga sentido o pueda construirse a tiempo y ajustándose al presupuesto.



Aunque sus propósitos de erradicar la corrupción y lograr una distribución más justa de la riqueza han recibido muchos elogios, muchos temen que sus métodos impliquen un regreso a las fallidas políticas nacionalistas de la década de 1970.



Conforme avanza en una aventura que espera “con todo mi corazón y mi alma” que los gobiernos futuros nunca puedan destruir, el estilo beligerante de López Obrador lo ha puesto en conflicto con los reguladores del sector energético, a quienes ha descartado como “verdaderos tramposos”; con la policía federal de la cual dijo que “no estaba a la altura”; y con la “vergonzosa” comisión nacional de derechos humanos.



Carlos Urzúa, un viejo aliado, renunció como secretario de Hacienda en julio después de una dramática desavenencia con el Presidente, alegando que la toma de decisiones políticas no se estaba realizando “con base en la evidencia”.



Se une a una creciente lista de bajas: Germán Martínez renunció como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Guillermo García Alcocer como jefe de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Tonatiuh Guillén como jefe del Instituto Nacional de Migración en medio de recortes presupuestarios, intromisiones interdepartamentales y diferencias políticas.



La conclusión que muchos en México han sacado es que los críticos - aquéllos a quienes se les considera en desacuerdo con la cruzada para eliminar la corrupción y todos los vestigios del “período neoliberal” - son enemigos o prescindibles. Y también, que incluso puede sacrificarse las instituciones a las que sirven, conforme el Presidente impone su agenda intransigente en la segunda economía más grande de América Latina.



“El problema es que su idea es no desarrollar instituciones más técnicas”, indica Jacqueline Peschard, exdirectora de la agencia a cargo del acceso a la información. “Subordina todo a su narrativa, que es más moralista que técnica”.



El Presidente se niega a considerar sugerencias de que quizás exageró en su purga del personal técnico y en la drástica reducción de presupuestos y recortes salariales que ha implementado con la intención de liberar dinero para financiar el gasto social.



Por ejemplo, fustigó a la Coneval en Twitter, diciendo que había gastado US$1 millón más el año pasado en el alquiler de oficinas que en encuestas. Cuando Denise Dresser, una comentarista que critica a López Obrador, dijo que debería explicar la fuente de sus datos y “mejorar las instituciones y no sólo satanizarlas”, fue blanco de ataques por parte de sus partidarios.



López Obrador apunta que los recortes presupuestarios son vitales para acabar con la arraigada corrupción y construir un “nuevo paradigma” en la política económica que aporte bienestar, no sólo un mayor producto interno bruto.



Su cruzada contra las instituciones independientes en un país donde la oposición está moribunda después de su derrota en las urnas y el Presidente enfrenta muy pocos mecanismos de control y equilibrio ha alarmado incluso a los principales aliados del Gobierno. Gerardo Esquivel, a quien López Obrador designó como miembro de la junta del Banco de México, criticó su ataque contra Coneval.



Algunos observadores temen que el INEGI, el organismo estatal de estadísticas, que ya ha tenido que eliminar las encuestas debido a los recortes presupuestarios, podría ser el próximo blanco. López Obrador le dijo recientemente a La Jornada que su presidencia “no fue sólo un cambio de gobierno sino un cambio de régimen, por lo que medimos las cosas de una manera diferente”.



México es una democracia relativamente joven con instituciones históricamente débiles que incluyen un sistema judicial corrupto y poderosos sindicatos con fuertes intereses políticos. Durante 70 años del siglo XX estuvo de hecho bajo un gobierno unipartidista hasta que el Partido Revolucionario Institucional perdió el poder en el año 2000. Su regreso, de 2012 a 2018, en un entorno de creciente corrupción y recrudecimiento del crimen, provocó la indignación de los electores y la elección de ‘AMLO’.



Los organismos que se crearon cuando México comenzó a abrir la economía y adaptarse a una era de políticas plurales “son el producto de un período que al Presidente no le gusta y critica. Cualquier institución creada después de 1990 corre el riesgo de ser absorbida o de desaparecer”, afirma Antonio Ocaranza, un portavoz presidencial de la década de 1990.



De hecho, a los pocos días de despedir a Hernández Licona, el Presidente advirtió que aún podía eliminar a la Coneval, trasladando la tarea de medir la pobreza a la agencia de estadísticas. El dinero que se ahorrara se destinaría a los programas de reducción de la pobreza, en la forma de mayores pensiones y ayudas estatales para estudiantes y jóvenes desempleados.



“Él no cree en las instituciones”, señala Krauze, “cree en sí mismo”.



En nombre de la reorganización del gasto público, López Obrador ya eliminó las agencias de promoción de la exportación, turismo e inteligencia de México, las cuales se han integrado a organizaciones más grandes. También debilitó al organismo regulador de energía al nombrar a partidarios no calificados, entre ellos un experto en refinerías de 90 años, y entró en conflicto con la Corte Suprema.



Además, ha intensificado sus ataques y les ha exigido disculpas a las agencias calificadoras “poco profesionales”, al FMI y a los medios de comunicación, calificándolos de apologistas de antiguas políticas que, según él, protegían a los ricos y fomentaban la corrupción al tiempo que arruinaban la economía.



Las fuerzas armadas son una de las pocas instituciones que se han librado de las críticas. Les ha dado un papel más importante, incluyendo la tarea de construir su nuevo aeropuerto planeado.



También ha prometido en repetidas ocasiones no interferir en Banxico, el banco central, una entidad autónoma durante los últimos veinticinco años. Sin embargo, ha dicho que le gustaría que cambiara su mandato de únicamente preservar el valor del peso, combatiendo la inflación a un mandato que incluya el fomento del crecimiento.

Si se entrometiera en Banxico estaría siguiendo el ejemplo de la ex presidenta argentina Cristina Fernández, cuyas políticas heterodoxas provocaron una elevada inflación y, según muchos economistas, la actual crisis del país.



Al nombrar a Arturo Herrera como sustituto de Urzúa al puesto de secretario de Hacienda, el presidente dejó en claro que, además de controlar las finanzas del país, la dependencia gubernamental ahora también tenía la misión social de combatir la desigualdad y promover la redistribución.



“Le está asignando al secretario de Hacienda una nueva responsabilidad, una especie de secretario de felicidad social o de justicia social”, dice Alfonso Zárate, un comentarista político. Eso podría implicar un nuevo enfoque en los indicadores alternativos.



Las vacantes que se abrirán en los próximos años significan que López Obrador tiene la oportunidad de dejar su sello tanto en el banco central como en la Corte Suprema.

Una mayor concentración del poder aumentará la inquietud en el país. Durante gran parte del año pasado, algunos líderes corporativos y rivales políticos han recurrido a cierto tipo de alarmismo con advertencias a veces histéricas de que México seguiría los pasos de Venezuela.



Sin embargo, existen al menos algunos ecos del difunto Hugo Chávez en las primeras medidas tomadas por López Obrador. Al igual que Chávez, tiene una fe ilimitada en sí mismo como salvador en su enfrentamiento a las élites en nombre de la mayoría pobre. Ambos desarrollaron proyectos de renovación nacional con títulos grandiosos. López Obrador llama al suyo la “Cuarta Transformación” y promete que será tan histórico como la independencia y las reformas liberales en el siglo XIX y la Revolución Mexicana.



Mientras que Chávez convirtió la constitución en un “librito azul”, López Obrador está condensando su visión económica en un libro llamado La Economía Moral, que se publicará el 1º de diciembre, para que coincida con su primer aniversario en el cargo.

A muchos economistas y empresas les preocupa que el obstinado López Obrador - cuya frase favorita, cuando enfrenta el empeoramiento de los pronósticos de crecimiento económico, es “tengo otros datos” - pueda volverse cada vez más errático.



“Se está repitiendo la historia de lo que sucedió a principios de la década de 1970. La economía no está creciendo. Una vez que esto sea evidente incluso para ‘AMLO’, se dará cuenta de que tiene que abandonar la austeridad fiscal”, dice un economista mexicano que asesora a los inversionistas y quien pidió permanecer en el anonimato por miedo a las repercusiones. “Cuando eso suceda, las agencias de calificación no tendrán más remedio que rebajar la calificación”, añade. “Habrá una fuga de capital extranjero de México y el peso explotará. No veo forma de que esto no acabe en una crisis”.





JUDE WEBBER - FINANTIAL TIMES