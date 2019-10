Los ganadores con el acuerdo comercial parcial entre China y EE. UU.

El presidente estadounidense selló las negociaciones este viernes con el viceprimer ministro chino Liu He.

El presidente Donald Trump se alegró este sábado de haber cerrado con China el “mejor y el mayor acuerdo” jamás logrado para los agricultores estadounidenses, tras el anuncio de un pacto parcial con Pekín, que aún debe ser detallado y firmado.



“El acuerdo que acabo de cerrar con China es, de lejos, el mejor y el mayor acuerdo jamás logrado para nuestros maravillosos agricultores patriotas en la historia de nuestro país”, tuiteó el mandatario estadounidense.



“De hecho, uno se pregunta si se podrán producir tantos productos. Nuestros agricultores encontrarán la solución. ¡Gracias, China!”, añadió Trump.



“A los agricultores les ha tocado la lotería”, insistió el presidente.



“Otros aspectos del acuerdo también son fantásticos -tecnología, sector financiero, 16.000-20.000 millones de dólares en aviones Boeing, etc.”, agregó, sin precisar a qué tipo de encargos, si recientes o antiguos, se refería.



La empresa Boeing no ha querido hablar del tema.



El presidente estadounidense había anunciado el viernes un acuerdo comercial parcial pero “muy importante” con China tras negociaciones en Washington, en presencia del viceprimer ministro chino Liu He.



Pekín se comprometió a comprar más productos agrícolas procedentes de Estados Unidos, una medida que Trump llevaba tiempo reclamando.



El acuerdo beneficiará probablemente a los agricultores, una parte clave del electorado del presidente, que buscará su reelección en 2020.



A cambio, Pekín logró que Trump renunciara al aumento del 25 al 30% de los aranceles punitivos sobre 250.000 millones de dólares de exportaciones chinas que iba a entrar en vigor el martes.



La disputa comercial que lastra las relaciones entre China y Estados Unidos desde hace un año ha tenido como resultado una serie de aranceles adicionales recíprocos entre ambos países.



El pulso no solo amenaza el crecimiento de las dos primeras economías mundiales, sino también la del resto del planeta.



