Maduro habló sobre el caso Aida Merlano

Nicolás Maduro se acaba de procunciar sobre la decisión de Colombia de pedirle a Juan Guaidó la extradición de la recién capturada excongresista colombiana Aída Merlano.



"Pedir la extradición de esa ciudadana a Juan Guaidó es una ridiculez", aseguró Maduro, tras sostener una reunión con la cabeza del Sebin y de otras entidades oficiales, quienes le dieron un parte sobre la captura de Merlano.



(Duque pedirá a Guaidó la extradición de Aida Merlano).

"Hoy me reí mucho porque el Gobierno de Duque dijo que iba a pedir en extradición a esta ciudadana a Juan Guaidó. Esa esa una ridiculez. Aquí hay autoridades legítimas y poderes establecidos que en Venezuela funcionan mucho mejor, y más profesionalmente, que en Colombia", agregó Maduro.



Y remató diciendo: "Manda tu carta, Duque, a Guaidó, comete otra imbecilidad, a ver a quien te manda Guaidó".



Tras felicitar al cuerpo élite del Faes por el operativo, dijo que espera que el gobierno colombiano rectifique la conducta frente al caso y Guaidó.



Y en la misma reunión trascendió que la colombiana ya fue presentada ante un tribunal en el estado de Zulia.



"Pendientes los próximos días del transcurso de estas investigaciones. De este caso no conozco mucho de la fuga ni de la compra de votos, esta noche me enteraré y ustedes también", agregó, haciendo alusión a la condena la Merlano en Colombia.



(Capturan en Venezuela a Aida Merlano).



También dijo que estaba listo a entregarle a Colombia 30 prófugos de la justicia colombiana que tienen codificados y no hay a quién entregárselos por la ruptura de relaciones.



Tal como lo anticipó este diario, la familia de Merlano alista viaje a Venezuela para dale apoyo a la recapturada y para buscar un abogado local.



No se descarta que se le abra una causa en ese país por los delitos de falsedad documental, que le significaría una pena mínima.