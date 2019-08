Marina de EE. UU. lista para despliegue en Venezuela

La marina de Estados Unidos está lista para "hacer lo que sea preciso" en Venezuela, dijo un comandante, apenas semanas después de que el presidente Donald Trump dijera que consideraba un bloqueo naval del país caribeño.



El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, hizo estas declaraciones en Rio de Janeiro durante el inicio del ejercicio militar marítimo UNITAS, en el que participan anualmente nueve países de América Latina, además de Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Japón.



"No voy a detallar lo que estamos planeando y lo que estamos haciendo, pero permanecemos listos para implementar decisiones políticas y estamos listos para actuar", dijo Faller a los periodistas. "La marina de Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Si una decisión política se toma para desplegar la marina, estoy convencido de que seremos capaces de hacer lo que sea preciso", afirmó.



Trump intensificó las sanciones contra Venezuela este mes, ordenando congelar todos los bienes del gobierno en Estados Unidos y prohibiendo transacciones con sus autoridades. El anuncio vino días después de que Trump dijera que estaba considerando un "bloqueo o cuarentena" del país caribeño.



Faller dijo que las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro estaban surtiendo efecto y que el líder venezolano, heredero político del fallecido Hugo Chávez, estaba aislado. "El foco del gobierno de Estados Unidos continúa siendo ejercer presión sobre un régimen ilegítimo para asegurarse de que haya una transición a un gobierno democrático y legítimo", agregó Faller. "Parte de ese foco es asegurarse de que la ayuda humanitaria pueda llegar a la gente que la necesita", dijo.



Estados Unidos es uno de los más de 50 países que han reconocido como presidente interino de Venezuela al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Venezuela atraviesa una grave crisis con un cuarto de su población de 30 millones necesitada de asistencia, de acuerdo con las Naciones Unidas. Desde 2015, también según la ONU, cuatro millones de venezolanos han dejado el país, principalmente a países vecinos como Colombia. El flujo hacia Brasil ha aumentado en los últimos años.



El ejercicio marítimo de dos semanas en Brasil, en el que participan más de 3.300 efectivos, "envía un mensaje a Maduro y a otros aliados que no comparten los mismos valores", dijo Faller. "Los ejercicios marítimos envían un mensaje al mundo de cómo las democracias que trabajan juntas pueden hacer frente a una serie de amenazas complejas", dijo. Consultado sobre cómo Maduro debe reaccionar ante los ejercicios, Faller dijo: "No sé cómo ve las cosas Maduro".