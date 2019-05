Trump pone a tambalear a los mercados mundiales

Las bolsas del mundo presentan pérdidas este lunes a raíz de las amenazas del presidente Donald Trump de subir los aranceles a China a un 25%, en un recrudecimiento de su pulso comercial.



Lea: (Trump anuncia aumento de aranceles a productos importados de China)

A las 11:05 de la mañana hora de Colombia, el Dow Jones restaba 0,93%, a la vez que el selectivo S&P 500 descendía un 0,98% o 40,31 unidades, hasta 2.905,33. El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, era el que más retrocedía, un 1,01% o 131,37 puntos, hasta 8.032,62.



Al cierre, la bolsa de Fráncort perdió 1,01%, hasta 12.286,88 puntos, y la de París 1,18%, hasta 5.483,52 enteros, El Ibex 35 de Madrid terminó la jornada con pérdidas del 0,84%, hasta 9.331 puntos mientras Milán cedió 1,63%, hasta 21.409 enteros. En Londres la bolsa estaba cerrada por ser día festivo.



Las bolsas asiáticas fueron las más afectadas y todas cerraron con fuertes caídas. En China continental, la bolsa de Shangái cerró con pérdidas del 5,58%, hasta 2.906,46 puntos, y la de Shenzhen se hundió un 7,38%, hasta 1.515,80 puntos. Por su parte la bolsa de Hong Kong cerró perdiendo 2,9%, hasta 29.209,82 puntos. Los mercados de Tokio y Seúl estuvieron cerrados por ser día festivo.



Tras el fin de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, los mercados anticipaban un acuerdo este mismo mes de mayo antes del anuncio de Trump.



"Donald Trump está presionando a China en lo que parecía ser la última fase de las negociaciones. Puede tratarse de un farol pero es peligroso porque podría irritar a Pekín", indicó en una nota Tangi Le Liboux, un analista de Aurel BGC. -



LAS NEGOCIACIONES



En su primera reacción, la administración china no cerró la puerta a las negociaciones. Al contrario de lo que apuntaba la prensa, el gobierno indicó que su equipo de negociadores seguía preparándose para viajar a Washington, sin confirmar sin embargo una fecha ni si el viceprimer ministro Liu He liderará la delegación china. Las próximas negociaciones están previstas en principio el miércoles, tras la décima sesión que tuvo lugar en Pekín la semana pasada.



Desde la reunión en diciembre entre Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, ambas potencias económicas habían prometido no imponerse mutuamente aranceles.