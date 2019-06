Militares venezolanos desertores hacen colecta para salir de Colombia

En los próximos días, los exmilitares venezolanos desertores, refugiados en Colombia, deberán viajar a Chile debido a que, según ellos, ya se vence el tiempo que ellos tienen autorizado para permanecer en Colombia, tras el acuerdo que debieron firmar y así abandonar la figura de refugio que estaban tramitando.



Para eso, anunciaron una campaña de recaudación para “recomenzar sus vidas”.



Este grupo de militares atendieron en febrero el llamado del presidente (e) Juan Guaidó de abandonar las filas y pasaron a Colombia, pero ahora denuncian que deben renunciar a su estatus de refugiados e irse a otro país.



“Estos militares, al igual que los más de 1.400 que se rebelaron contra la tiranía de Nicolás Maduro y se colocaron a favor de la Constitución, perdieron todo lo que tenían y están obligados a empezar de cero en otra nación”, denunciaron los militares en un comunicado en el que lanzan la campaña para recoger fondos y salir del país.



El grupo de ocho militares, quienes se encuentran acompañados por sus familiares, están pidiendo apoyo a través de Gofundme para viajar a Chile e instalarse el primer mes.



"No esperábamos perder todo, nunca pensamos en pedir ayuda a nadie para salir adelante. En Venezuela teníamos nuestras casas y bienes, lo dejamos para venir a trabajar por Venezuela, pero nos han dejado a un lado y nosotros no podemos regresar al país ni recuperar nuestras cosas porque no solo somos perseguidos de la dictadura, que nos puede procesar por el cargo de ‘traición a la patria’, sino que a varios nos han allanado las casas y destruido y robado nuestras cosas", comenta uno de los militares.



Ellos pasaron a Colombia tras el llamado público realizado por Guaidó y líderes de la comunidad internacional.



Según ellos, tras descartarse el ingreso de la ayuda humanitaria y después de tres meses en Cúcuta en medio de la incertidumbre sobre su futuro, les han presentado un programa de apoyo que sólo contempla un pequeño aporte para que logren llegar a la frontera con Ecuador y salgan de Colombia, desde donde deben viajar a otro país por sus propios medios para establecerse sin ningún tipo de apoyo o contacto.



Aunque el grupo de militares agradece al gobierno colombiano por el apoyo que les han dado al asumir una responsabilidad que no les correspondía sino al gobierno encargado de Venezuela, señalan que las ayudas no son suficientes para cubrir sus necesidades.



“Sabemos que Colombia tiene sus propias dificultades internas, por eso nuestra gratitud por darnos el apoyo de tener un techo y tres comidas en estos tres meses en los que nuestras vidas han estado limitadas, marcadas por la incertidumbre y sin respuesta clara por parte de quienes fueron encargados para atender nuestro caso”.



- El apoyo que piden a los ciudadanos es para costear los siguientes gastos:



- Boletos en bus desde Colombia hasta Chile (18 personas): $7,200



- Pañales, leche materna y medicinas para los pequeñitos: $2,500



- Uniformes y útiles escolares para 8 niños en edad escolar primaria: $1,800



- Un mes de arriendo, servicios y comida, que les permitirá sobrevivir mientras consiguen trabajo: $7,300



- Un fondo de emergencia para familiares vulnerables (madres y niños): $3,500



- El grupo de militares deberá viajar la próxima semana a Chile debido a que ya se vence el tiempo que ellos tienen autorizado para permanecer en Colombia, tras el acuerdo que debieron firmar hace tres semanas y con el que todos los militares abandonaban la figura de refugio político.