Negociaciones entre Estados Unidos y China muestran nuevos avances

El Gobierno chino dijo que ampliará el levantamiento de los aranceles a los automóviles estadounidenses e incluirá el fentanilo opioide en una lista de sustancias controladas, dos pasos que podrían generar una atmósfera positiva para las negociaciones comerciales que se reanudarán esta semana.



Pekín ha levantado temporalmente el arancel del 25 por ciento, impuesto a los vehículos el 1 de enero, después de que la Casa Blanca retrasara un incremento de aranceles a productos por 200.000 millones de dólares de productos previstos para esa fecha. El Ministerio de Finanzas anunció una ampliación de la suspensión el domingo, sin dar una fecha de finalización especifica.

El viceprimer ministro, Liu He, enviado comercial de China, viajaba a Estados Unidos el lunes, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los cargos chinos también se comprometieron a endurecer la regulación sobre el fentanilo a partir del próximo mes, una promesa que el presidente Xi Jinping ya hizo al presidente Donald Trump en una reunión de diciembre en Argentina.



(Lea: Trump desperdició la oportunidad para obtener ventaja sobre China)



La inclusión de la droga como sustancia controlada en una categoría de narcóticos no medicinales y sustancias psicotrópicas entrará en vigor el 1 de mayo, según la Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China.



Las medidas indican que China está tratando de mantener el impulso en las negociaciones comerciales en lo que podría ser el tramo final antes de que se presente un texto a Trump y a Xi para su finalización o firma. Pekín está decidido a evitar una escalada de las fricciones que han afectado su economía y ha convulsionado los mercados, incluso cuando las medidas de cumplimiento siguen siendo un punto de conflicto en las negociaciones.



(Lea: China no cederá a presiones de EE.UU. que alteren su modelo económico)



"Lo que importa no es si se trata de grandes concesiones o no, sino que son una respuesta rápida a las preocupaciones de Estados Unidos", dijo Gai Xinzhe, analista senior en Sino Ocean Capital en Pekin. "No es como en el pasado cuando los problemas planteados en los diálogos bilaterales se prolongaban sin solución. Esto es positivo para mejorar la confianza mutua en las negociaciones".



'NUEVOS AVANCES'



China resaltó los "nuevos avances" en las conversaciones después de que el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, visitaran Pekín la semana pasada.



Ambas partes han estado trabajando el texto línea por línea para poder presentar un acuerdo ante Trump y Xi, dijeron las fuentes. La prolongación de la suspensión de las tarifas automotrices busca "crear un buen ambiente para las conversaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos" y es una "respuesta positiva" a la decisión de Estados Unidos de retrasar los aumentos de impuestos a las importaciones, dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado.



La segunda mayor economía del mundo vio señales iniciales de estabilización en marzo ya que sus indicadores de fabricación señalaron una expansión. Pero el premier Li Keqiang subrayó la semana pasada que la debilidad de la demanda mundial presenta nuevas amenazas y advirtió que las fluctuaciones en los números de crecimiento a corto plazo son inevitables.



Además de incluir el fentanilo en la lista de sustancias controladas, China dijo que tomará medidas enérgicas contra las redes clandestinas que venden el medicamento por internet y lo envían a Estados Unidos mediante la interrupción de sus canales de comunicación cibernética y un mayor control de los paquetes privados en sus fronteras aduaneras.



El opioide sintético es vendido por distribuidores online en China y se le atribuye miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.