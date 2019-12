'No existe solución única para eliminar las desigualdades en el mundo'

La desigualdad se ha extendido por tantas áreas de la vida que inclinar los sistemas impositivos a favor de los menos favorecidos no será suficiente para abordar la brecha, según un nuevo informe de la ONU.



Si bien un paquete redistributivo completo que incluye impuestos sobre la renta más progresivos y rebajas impositivas para las personas con ingresos laborales modestos sería un paso positivo, no sería suficiente, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2019.



Se está abriendo una nueva generación de desigualdades en torno a temas como la educación, la tecnología y el cambio climático, lo que suscita preocupaciones de una "gran divergencia", se lee en el informe. Si bien la desigualdad de ingresos es crucial, también son facetas clave la salud, la educación y el respeto de los derechos humanos, según el informe.



Señala que las brechas surgen incluso antes de nacer, en una especie de "lotería" determinada por el lugar de nacimiento de un niño. Es posible que los niños de familias pobres no puedan pagar por educación y se encuentren en desventaja cuando intentan encontrar trabajo.



Los autores del informe vinculan las recientes manifestaciones en todo el mundo con las crecientes brechas de desarrollo y observaron que el descontento aumenta a pesar de los avances sin precedentes contra la pobreza, el hambre y las enfermedades.



"La ciudadanía está tomando las calles por diferentes motivos: el coste de un billete de tren, el precio del petróleo, reclamaciones politicas de independencia", la búsqueda de equidad y justicia. "Esta es la nueva cara de la desigualdad y, como se establece en este Informe sobre Desarrollo Humano, la desigualdad no está más allá de las soluciones", dijo el administrador del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Achim Steiner.



Un nuevo 'índice de normas sociales' presentado este año dice que, en la mitad de los países evaluados, el sesgo de genero se ha incrementado en los últimos años. Según las tendencias actuales, tomará 202 años cerrar la brecha de genero solo en las oportunidades económicas, según el informe. "La desigualdad no se trata solo de cuánto gana alguien en comparación con su vecino. Se trata de la distribución desigual de la riqueza y el poder", dijo Steiner.





Bloomberg