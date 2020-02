Nuevas acusaciones de Estados Unidos contra Huawei

El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei fue acusado este jueves ante una corte de Nueva York de tres nuevos cargos federales por el robo de secretos industriales y esquivar las sanciones de Estados Unidos contra Corea del Norte. Estos cargos se suman a los 13 que la empresa ya enfrentaba desde hace un año por fraude bancario y la presunta violación de sanciones estadounidenses contra Irán.



Inculpada por los primeros cargos en enero de 2019, la directora financiera de

Huawei, Meng Wanzhou, actualmente bajo arresto domiciliario en Canadá, sigue figurando como citada en la nueva acusación, aunque sin ser acusada de nuevos cargos.

La justicia canadiense aún no se ha pronunciado sobre su extradición a Estados Unidos.



Con el trasfondo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Huawei, el mayor proveedor de equipos de telecomunicaciones del mundo, ha sido acusado por la administración Trump de espiar para el gobierno chino. Por tanto, Estados Unidos ha pedido a muchos países que prescindan de la infraestructura de Huawei para el despliegue de la nueva red telefónica 5G.



El fiscal federal de Brooklyn, Richard Donaghue, indicó en la inculpación que Huawei se dedicaba al robo de secretos industriales desde el año 2000, y que en 2013 implementó una política interna que alentaba a sus empleados a "robar informaciones confidenciales de rivales" con sede u oficinas en Estados Unidos.



La acusación precisa que a través de su filial no oficial Skycom en Irán, Huawei esquivaba el embargo y obtenía en ese país bienes, tecnología y servicios bancarios estadounidenses para sus negocios basados en Irán. "Huawei también asistía al gobierno de Irán instalando equipos de vigilancia, incluido el utilizado para vigilar, identificar y detener manifestantes en las protestas antigubernamentales de 2009 en Teherán", añadió.



La fiscalía de Brooklyn asegura además que la compañía mintió a las instituciones que fueron sus víctimas sobre sus negocios en Corea del Norte. Huawei negó lazos con Corea del Norte pero desde 2008 estaba involucrada en varios proyectos en ese país también sancionado por Estados Unidos, según la acusación. Corea del Norte era identificado en los documentos internos de Huawei como "A9".



Hace casi un año, en marzo de 2019, Huawei se declaró no culpable de los 13 cargos iniciales ante un juez federal de Nueva York. En total, la nueva acusación incluye los 16 cargos. Un total de cinco compañías están acusadas, todas filiales de Huawei, así como Meng Wanzhou y otros directivos del grupo "que aún no han sido detenidos" y cuyos nombres aparecen tachados con marcador en el acta de acusación.





AFP