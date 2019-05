Nuevo tiroteo en EE.UU. deja once muertos

Un empleado municipal de una ciudad balneario de la costa este de Estados Unidos abrió fuego este viernes en un edificio público, matando a 11 personas antes de ser abatido por la policía.



Esta nueva tragedia en un país marcado por la violencias de las armas de fuego, se produjo en Virginia Beach, una ciudad balneario de 450.000 habitantes situada a unos 300 km al sur de Washington.

"Tenemos 11 víctimas muertas en el lugar, seis víctimas adicionales trasladadas a hospitales" de la zona, declaró James Cervera, jefe de la policía local, que no pudo precisar el estado de salud de los heridos pero indicó que un policía se había "salvado" gracias a su chaleco antibalas.



(Lea: Tiroteo en escuela de Florida deja al menos 17 muertos)



El tiroteo ocurrió justo después de las 16H00 locales (20H00 GMT), cuando el hombre armado, "un empleado de larga data" del municipio, entró en uno de los edificios del complejo municipal de Virginia Beach y "de inmediato comenzó a disparar indiscriminadamente contra todas las víctimas", dijo Cervera.



"El sospechoso disparó luego a la policía", que respondió y mató al atacante. Informado de lo ocurrido, el presidente Donald Trump "se encuentra siguiendo la situación", según la Casa Blanca.



‘UNA ETERNIDAD’



Megan Blanton, de 30 años, estaba en el edificio cuando todo comenzó. "Me pareció una eternidad", dijo al diario local The Virginian-Pilot. Arthur Felton, en tanto, logró abandonar el inmueble al comenzar el tiroteo.



(Lea: Al menos 20 heridos deja tiroteo en escuela del sur de la Florida)



"Nunca hubiera pensado que pasaría algo así en mi edificio", dijo este empleado municipal al mismo diario. "La gente que fue alcanzada... estoy seguro que conozco a la mayoría de ellos". "Es simplemente un día atroz. Estamos con las víctimas y sus familias", comentó a periodistas el gobernador de Virginia, Ralph Northman, al anunciar que se desplazará al lugar de los hechos.



El alcalde de la ciudad balneario, Bobby Dyer, dijo a su vez a periodistas que se trata "del día más catastrófico de la historia de Virginia Beach".



También originario de la localidad, el cantante Pharrell Williams tuiteó: "Estamos orando por nuestra ciudad, las vidas perdidas, sus familias y todos los afectados".



"Estoy destrozado", tuiteó a su vez el senador demócrata por Virginia Tim Kaine.



"Mi corazón está junto a todos aquellos que perdieron a un ser querido", agregó quien fue compañero de fórmula de Hillary Clinton en las presidenciales de 2016.



EL ESTADO SEDE DE LA NRA



Estados Unidos sufre habitualmente tiroteos similares. El 20 de abril pasado, el país conmemoró el vigésimo aniversario de la matanza del liceo de Columbine, en Colorado, en la que dos alumnos mataron a balazos a 12 compañeros y a un profesor.



En un país en el que la tenencia de armas está garantizada por la segunda enmienda de la Constitución, desde el comienzo de este año se registraron 150 tiroteos con más de cuatro víctimas (muertos o heridos), señaló Gun Violence Archive, una ONG especializada en la violencia con armas de fuego.



En Virginia, el tema ha tomado una dimensión particular, al tratarse del estado donde tiene su sede la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), el principal lobby nacional de las armas.



Este estado tradicionalmente conservador pero donde el Partido Demócrata crece en influencia a medida que avanza la urbanización y su población se diversifica, fue escenario en 2007 de un tiroteo particularmente mortífero, cuando un estudiante con problemas mentales mató a 32 personas en el campus de la universidad Virginia Tech.