Pete Buttigieg, el ‘millenial’ gay que es sorpresa demócrata en EE.UU.

‘Millenial’, abiertamente gay y menor de 40 años: el demócrata Pete Buttigieg ha dado la sorpresa en los ‘caucus’ de Iowa, con un estilo que aspira a parecerse al del expresidente Barack Obama (2009-2017), que mezcla con unos valores profundamente cristianos y la constante reivindicación de su condición como veterano del Ejército.

Con el 100% de las circunscripciones escrutadas, Buttigieg inesperadamente se encuentran una décima por encima del veterano senador Bernie Sanders, con un 26,2% de los 41 delegados de Iowa, mientras que su mayor oponente obtendría el 26,1%.



(Caos ensombrece inicio de las primarias en EE. UU.).



Pero Iowa creó una nueva dinámica para los dos candidatos, que están codo a codo en Nueva Hampshire, según el Boston Globe.



La popularidad de Buttigieg ha seguido subiendo y, con el 23% de las intenciones de voto, ahora le pisa los talones a Sanders (24%).



El exalcalde de una ciudad de tamaño mediano, South Bend (Indiana), Buttigieg formalizó en abril su candidatura con un discurso en el que reivindicó la necesidad de un relevo generacional para arrebatar el poder a Donald Trump, al que le ha lanzado sus críticas más afiladas donde más le puede doler, la religión.



De acuerdo The Atlantic, el exalcalde, que cita frecuentemente a San Agustín, echa en cara al Presidente sus infidelidades y su falta de valores familiares.



Dentro del Partido Demócrata, Buttigieg habla de forma abierta sobre su fe cristiana, lo que contrasta con la corte de líderes evangélicos que apoyan a Trump.



Según la cadena CNN, Buttigieg hizo sus estudios sobre religión en la Universidad de Harvard, donde fue pupilo del influyente académico puritano Sacvan Bercovitch.



Pero, ¿cómo combinar este fervor religioso con los valores progresistas? Quizá la clave esté en la Iglesia episcopal, una de las precursoras de la teología más liberal, que en 2003 eligió al primer obispo públicamente gay, y una década más tarde votó a favor de permitir los casamientos de parejas del mismo sexo.



¿PRIMER PRESIDENTE GAY?



Buttigieg se casó en junio de 2018 con el profesor de secundaria Chasten Glezman en la iglesia de Saint James, en South Bend.



Por eso, es el primer aspirante abiertamente gay con posibilidades serias de alcanzar la Presidencia, pero como él mismo afirmaba en una entrevista al medio Axios, probablemente no se convertiría en el primer mandatario homosexual de Estados Unidos.



(Inicia la carrera electoral que buscará destronar a Trump).



“Imagino que probablemente hayamos tenido presidentes excelentes que fueron gays, solo que no sabemos cuáles -indicó-. Es decir, estadísticamente es casi seguro”.



Si llegara al poder, con 38 años, Buttigieg no solo sería el primer presidente de EE.UU. abiertamente gay, sino también el más joven; todo un contraste con Trump, que en 2017 se convirtió, con 70 años, en el mandatario de más edad en asumir el cargo en la historia.



Este hijo de inmigrantes y veterano de la guerra de Afganistán, toca además el piano y habla siete idiomas, entre ellos el español.



‘PRESUNTO OBAMA’



En mítines y en eventos de recaudación de fondos, le gusta resaltar lo que él considera paralelismo con Obama y ha sostenido que su progresión en Iowa se parece a la trayectoria del expresidente en 2007, cuando ganó los ‘caucus’, una victoria que lo ayudó a convencer a los votantes afroamericanos en Carolina del Sur de su campaña.



No obstante, queda por ver si Buttigieg logrará seducir al electorado afroamericano, porque su gestión de las minorías durante sus 8 años en la Alcaldía de South Bend fue controvertida.



Sus críticos lo acusan de no haber invertido de forma equitativa en los barrios, dejando de lado los más pobres, y de no haber atajado la violencia policial contra la comunidad afroamericana. “Pete puede ganar Iowa y Nuevo Hampshire y no ganará Carolina del Sur ni lo hará bien con los negros aquí ni lo hará bien el ‘Súper martes’”, dijo a Político el exlegislador por Carolina del Sur, Bakari Sellers, que respaldó a la exaspirante Kamala Harris.



Es más, “si alguien quiere decirles que Pete Buttigieg es Barack ignoran profundamente los hechos. El mayor problema de Pete es que no tiene ninguna conexión, ninguna relación con la comunidad afroamericana”, zanjó Sellers.



EFE