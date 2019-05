PIB de Brasil ‘coquetea’ de nuevo con la recesión

Las probabilidades de que la mayor economía de América Latina entre en contracción aumentaron después de que en marzo la producción industrial cayera más del doble de las expectativas de los analistas.



Concretamente, la producción cayó 1,3% en marzo, su peor lectura en seis meses. De igual forma, en los 12 meses hasta marzo, el dato se contrajo por primera vez desde 2017, mientras que si se compara el primer trimestre de este año con el de 2018, el descenso fue de 2,2% informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.



(Brasil concentrará los flujos de capitales hacia la región).

La economía de Brasil ha sufrido una decepcionante recuperación desde que salió de la recesión hace dos años y las tasas de interés en niveles mínimos récord no han proporcionado el impulso esperado al sector industrial, que desde 2017 no ha registrado meses consecutivos de crecimiento.



Con el Gobierno atado de manos a nivel fiscal, se necesita una oleada de inversiones del sector privado para acelerar el crecimiento. No obstante, la confianza ha disminuido desde que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asumió el poder. Asimismo, las exportaciones a Argentina también han bajado a medida que el país vecino se hunde en una recesión.



Los datos de la industria de marzo “definitivamente aumentan el riesgo” del producto interno bruto contraído en los primeros tres meses del año, dijo Alberto Ramos, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina.



(Expectativa por relación comercial Colombia-Brasil con Bolsonaro).



De igual forma, Edward Glossop, economista para América Latina de Capital Economics, agregó que los datos del primer trimestre “probablemente sean espantosos” y pareciera que la economía habría registrado una leve contracción.



La caída de la producción industrial en marzo fue liderada por una disminución del 2% en la producción de bienes de consumo, debido particularmente a una baja en los vehículos ya que actualmente Argentina importa menos autos. El persistente desempleo de dos dígitos también ha mantenido baja la demanda interna, lo que dificulta la producción, según Flavio Serrano, economista jefe de Haitong en Sao Paulo.



Desde el mismo mes del año anterior, la producción cayó un 6,1%, la mayor baja registrada desde la huelga de los camioneros de mayo que paralizo la economía.



Bloomberg