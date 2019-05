¿Por qué Dubái no da a conocer cómo le va a su economía?

En Dubái, suelen concentrarse demasiado en la economía del mañana y poco en la del pasado reciente. Mientras construye el Museo del Futuro para inaugurarlo el año que viene, el centro financiero de Medio Oriente todavía no informó cómo le va a su producto interno bruto desde 2017.



(Lea: ‘Comercio con Dubái crecería a triple dígito’)



También faltan otras cifras consideradas básicas en otros lugares, desde las ventas minoristas y de autos hasta la producción industrial.



(Lea: La ciudad asiática de discreta riqueza)

La falta de una lectura precisa de la economía de US$106.000 millones deja a inversores y empresas que ya fueron golpeados el año pasado por el peor desempeño accionario del mundo con dificultades para decidir si es hora de comenzar a comprar.



A muchos, el vacío oficial los obliga a buscar datos en conversaciones casuales con minoristas, dueños de concesionarias de vehículos y conglomerados empresariales.





"No tenemos una vista actualizada de que anda pasando ahora, hay un retraso muy importante entre los datos y la economía", dijo Tarek Fadlallah, máximo ejecutivo de la unidad de Nomura Asset Management en Medio Oriente.



"Si las empresas y los inversores no están convencidos de que la economía o un sector en el que están invirtiendo tienen una perspectiva más positiva, cuesta mucho tomar esas decisiones".



No hay motivos claros para esta escasez de datos. Nadie en el centro de estadísticas y la oficina de medios del emirato respondió pedidos de comentarios.



MAL MOMENTO

El mercado está desorientado en un momento en el que se desplomaron los volúmenes de operaciones de las acciones locales tras el colapso de los precios del petróleo, lo cual llevo a suspender los planes de ofertas públicas iniciales.



Dubái, uno de los siete Emiratos Arabes Unidos, sufrió un declive bursátil más pronunciado que sus pares, los demás países en vías de desarrollo, el año pasado pese a reponer sus pérdidas en 2019.



Una economía poco transparente también es un problema para los inversores concentrados en acciones individuales. Cuando faltan datos o llegan con un año de retraso "es casi como volar a ciegas", según Patricia Ribeiro, administradora de dinero en Nueva York de American Century Investments, que supervisa cerca de US$160.000 millones y no tiene acciones locales.



Aunque Dubái publico datos trimestrales de su PIB a mediados de 2018, ahora la página de cuentas nacionales en el sitio de su centro de estadísticas lista solamente lecturas anuales hasta 2017.



Algunas de las cifras que provee, como la inversión extranjera directa y la actividad de la construcción, tampoco se actualizan hace dos años.



La dependencia de la evidencia casual en Dubái implica que el mercado es más vulnerable a rumores y distorsiones, en tanto la información se transmite por un "teléfono descompuesto", según Fadlallah.



Abdul Kadir Hussain, de Arqaam Capital, busca datos en varios lugares. Hussain, responsable de renta fija en el banco de inversión con sede en Dubái, dijo que se apoya en varias cifras, desde los datos sobre liquidez bancaria y la calidad de las carteras hasta información inmobiliaria del Departamento de Tierras de Dubái y de agencias como Jones Lang LaSalle.