¿Por qué el arresto del fundador de WikiLeaks causa revuelo mundial?

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado el jueves por la policía británica y desalojado de la embajada ecuatoriana, después de que el país sudamericano puso fin de forma abrupta a siete años de asilo, en una decisión que sus seguidores calificaron de ilegal.



Al menos siete agentes sacaron de la legación diplomática a un alterado Assange, que tenía un aspecto frágil, con el pelo y la barba blancos, mientras era conducido a una furgoneta.



"Julian Assange, de 47 años, fue arrestado hoy jueves, 11 de abril, por agentes del Servicio de Policía Metropolitana (MPS) en la Embajada de Ecuador", informó la policía.



Las autoridades dijeron que arrestaron a Assange después de haber sido "convocados a la embajada por el embajador, luego de que el gobierno ecuatoriano retiró el asilo".



El arresto marca el final de uno de los giros más dramáticos en la agitada vida de Assange, aunque sus seguidores dijeron que la revocación del asilo por parte de Ecuador es ilegal y temen que pueda acabar en Estados Unidos.



Para algunos, Assange es un héroe por exponer lo que los defensores consideran el abuso de poder por parte de los estados modernos y por defender la libertad de expresión. Pero para otros es un rebelde peligroso que ha socavado la seguridad de Estados Unidos.



WikiLeaks irritó a Washington al publicar cientos de miles de comunicaciones diplomáticas secretas estadounidenses, que contenían a veces duros comentarios críticos sobre líderes mundiales, desde el presidente ruso, Vladimir Putin, a miembros de la familia real saudí.



Assange acaparó titulares a nivel internacional a principios de 2010, cuando WikiLeaks publicó un video militar estadounidense clasificado que mostraba un ataque en 2007 de helicópteros Apache en Bagdad en el que murió una decena de personas, incluidos dos trabajadores de Reuters.



En 2012 se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, donde las autoridades querían interrogarlo en el marco de una investigación de agresión sexual. La pesquisa se desechó en 2017, pero Assange fue detenido el jueves por incumplir las condiciones de su libertad condicional original en Londres.



La abogada sueca que representa a la presunta víctima de violación dijo el jueves que presionará para que los fiscales reabran las investigaciones.



¿HÉROE O VILLANO?



La relación de Assange con sus anfitriones se arruinó después de que Ecuador lo acusó de filtrar información sobre la vida personal del presidente Lenín Moreno.



El mandatario había dicho previamente que Assange violó los términos de su asilo. Moreno afirmó el jueves que el estatus de asilado diplomático de Assange fue cancelado por una repetida violación de las convenciones.



"Ecuador soberanamente da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange (...)", dijo Moreno en un video publicado en Twitter.



"Violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas (...), violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos de otros estados".



Moreno dijo que había pedido a Gran Bretaña que garantizara que Assange no sería extraditado a un país donde podría enfrentar la tortura o la pena de muerte y que el gobierno británico lo había confirmado por escrito.



"Julian Assange no es un héroe, lleva años escondiéndose de la verdad", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt.



"No es que Julian Assange haya sido retenido como rehén en la embajada ecuatoriana, lo cierto es que Julian Assange mantuvo como rehén a la embajada de Ecuador, en una situación que era absolutamente intolerable para ellos", agregó.



La policía británica confirmó más tarde que Estados Unidos solicitó la extradición de Assange.



Por su parte, WikiLeaks declaró que Ecuador había cancelado ilegalmente el asilo político de Assange en violación del derecho internacional. Seguidores de Assange argumentaron que su salud está dañada por tantos años de vida en condiciones complicadas sin acceso a la luz del sol. Edward Snowden, excontratista de la agencia de espionaje estadounidense, calificó el arresto como un "momento oscuro para la libertad de prensa".



Reuters