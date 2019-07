Portugal, con más empresas ‘tipo exportación’

El desarrollo de la tecnología para hacerle la vida más fácil a las empresas y los ciudadanos, hacen parte del ADN de Portugal.



Hay muchos ejemplos de compañías que han desarrollado todo tipo de aplicaciones de cara a la digitalización. Muchas de las soluciones ya están ampliamente probadas en el sector público o privado, pero, al tener un mercado interno pequeño, un grupo importante de compañías lusas han tenido que buscar en otros países oportunidades para expandirse.



Y aunque pudiera pensarse que Brasil sería el paso similar, por cuestiones de idioma, lo cierto es que América Latina en general, y Colombia en particular, ha resultado un mercado con mucho potencial.



De hecho, si bien algunas han dado los primeros pasos con exportaciones de sus productos y servicios al mercado colombiano, la realidad es que en la medida en que crezcan los negocios, se abre la posibilidad de que tengan operaciones de manera directa en el país. Y la posibilidad para crecer es toda, pues Colombia no representa ni el 1% dentro de las exportaciones de ese país, tato en bienes como en servicios.



A continuación, algunos ejemplos de compañías que tienen interés en el país, o que ya han tenido operación y quieren crecer.



VISION BOX: MANEJO DE LA IDENTIDAD DIGITAL



En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, las máquinas que permiten hacer la migración automática son fabricadas por Vision Box, empresa que, desde su sede en Lisboa, desarrolla software y hardware para la gestión de identidad. El Dorado es uno de los más de 80 aeropuertos internacionales en los que hoy están presentes, principalmente con las 'pasarelas' en las cuales los viajeros hacen todo el proceso de migración: lectura de pasaporte y validación de identidad con biometría.



Joao Oliveira, consultor senior de la empresa, señaló que, con el objetivo de desarrollar el concepto de viajes sin fricción y darle a los pasajeros una solución de autenticación sin documentos a partir de la biometría, están trabajando con la IATA y otras organizaciones para el diseño del 'aeropuerto 4.0'. Estos desarrollos también tienen aplicación para el sector financiero, la salud y la policía.



CEIIA, POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE



Ceiia, centro de ingeniería y desarrollo, es uno de los mayores inversionistas en investigación y desarrollo de Portugal.



En su moderna sede de Matosinhos, trabajan en el desarrollo de alternativas de sostenibilidad para la movilidad, no solo en temas de transporte en las ciudades, con aplicaciones que incentivas conductas sustentables de las personas, vehículos autónomos, sino también en temas aeronáuticos, y más recientemente iniciaron la investigación sobre asuntos espaciales y del mar, "de los que aún sabemos poco", señaló Maria Miguel Ferreira, líder de Open Innovation.



Un ejemplo en América del Sur fue un trabajo con el fabricante de aviones brasileño Embraer, al que le desarrollaron el 60% de un avión de carga para que fuera más eficiente.



ARQUILED, A DAR EL SIGUIENTE PASO



En la búsqueda de oportunidades fuera de Portugal, la firma Arquiled, que ofrece sistemas de alumbrado público LED, vio en Colombia a uno de los mercados más interesantes en América Latina. Miguel Allen Lima, CEO de la empresa, explica que es el único país en el que tienen presencia directa en esta parte del mundo, "y nos ha gustado porque ha tenido gran desarrollo tecnológico y ciudades de rápido desarrollo".



De hecho, están trabajando activamente para tener mayor presencia en las ciudades colombianas con sus distintos tipos de luminarias, algunas de ellas con conceptos que se usan en las ciudades inteligentes. Según el directivo, si se dan las condiciones para que la operación en el país crezca, no descartan la posibilidad de traer un centro de desarrollo. Justamente, como su planta de Portugal está muy cerca de copar su capacidad solo con la demanda del mercado local, están contemplando la posibilidad de traer una planta de ensamblaje a América Latina, y las dos opciones principales serían Colombia o Brasil, dependiendo del volumen de negocios que se desarrolle.



CASA DE MONEDA: UNA MUESTRA DE REINVENCIÓN



En Portugal, la Casa de Moneda va más allá de lo que su nombre indica. En la medida en que muchas cosas han migrado del mundo físico al digital, han buscado alternativas para desarrollar nuevos modelos de negocio, explica el presidente del consejo de administración de Imprensa Nacional -Casa da Moeda, Gonçalo Caseiro. Así, el segmento más desarrollado es la fabricación de documentos que tienen marcas de seguridad, como las cédulas de ciudadanía y extranjería, pasaportes y tarjetas de crédito. Además, producen sellos de seguridad para certificar la autenticidad de artículos como vinos, tabaco y souvenirs oficiales (de clubes de fútbol, religiosos, etc). Estas marcas de seguridad contienen información encriptada sobre los productos que puede ser leída en una aplicación. Solo el 20% de su operación tiene que ver con la fabricación de moneda, que incluye la elaboración de piezas conmemorativas.



VORTAL, EFICIENCIA EN COMPRAS PÚBLICAS



Vortal, una firma de Lisboa con experiencia en el desarrollo y operación de distintas soluciones tecnológicas, entre ellas plataformas que apoyan procesos de compra en entidades públicas, tiene presencia en Colombia desde 2013, y ya ha trabajado con Colombia Compra Eficiente. "Es un país estratégico, con liderazgo en la implementación de tecnologías innovadoras y de acercar la contratación a más empresas", dijo Miguel Sobral, CEO de la compañía, quien añadió que las soluciones permiten ayudar a que las pequeñas empresas puedan tener acceso a las compras públicas. Hoy, 10.000 entidades públicas usan sus plataformas, las cuales hacen negocios con más de 350.000 empresas.



SECTOR TIC, CON MAYOR INCENTIVO



En Portugal, todas las condiciones están dadas para que se desarrolle el sector de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones. No solo porque el Gobierno ha incentivado por años un gran programa de transformación digital, sino que además hay una buena oferta educativa.



Así, las empresas de TIC portuguesas han desarrollado soluciones con aplicación tanto para el sector público como para el privado, que están en capacidad de exportarse.



Collab, una firma que desarrolla software orientado a la actividad de los call centers, tiene presencia en 40 países, entre ellos Colombia, que ya representa cerca del 10% de la operación, y van por más.



En temas de facturación electrónica y códigos de barras, la empresa Saphety tiene amplia experiencia, pues en su país el tema lleva varios años de obligatoriedad, y ahora quiere ir a mercados en donde se está danto este proceso, como el colombiano.



La fuerte presencia de pymes en Colombia es una oportunidad para Eticadata, firma ubicada en Braga que ha desarrollado software de contabilidad, gestión y otros temas que usan las empresas, que puede adaptarse a las condiciones de los pequeños negocios.



Aparte de Vortal, hay otras empresas que están exportando soluciones para la administración pública, como Quidgest, que ha traído a esta parte del mundo alternativas para la gestión de recursos humanos.



No podía quedar atrás el sector ‘fintech’. Riverbank busca aliados en el país para traer soluciones de gestión de datos al mercado colombiano, que les permiten a las entidades bancarias planear estrategias de negocio más focalizadas dependiendo del comportamiento de los clientes.



