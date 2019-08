Precios del Brent, referencia para Colombia, superan los 60 dólares

Los precios del petróleo superaban el jueves los 60 dólares por barril, respaldados por una caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos y por los recortes al suministro de la OPEP, aunque se mantenía la preocupación por la economía global.



El crudo Brent, referencia para Colombia se negocia en 60,60 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos (WTI) también suben y se ubica por encima de los 56 dólares el barril.



Los inventarios de crudo en Estados Unidos bajaron en 2,7 millones de barriles en la semana al 16 de agosto, por encima del declive previsto de 1,9 millones de barriles. Aun así, se registró un aumento de las existencias de gasolina y destilados.



El valor del Brent ha aumentado un 12% este año, respaldado por los recortes de suministro acordados por la alianza OPEP+, y por exportaciones menores de Irán y Venezuela, ambos sancionados económicamente por Estados Unidos.



Irán dijo el miércoles que si sus envíos de petróleo se reducen a cero, las vías fluviales internacionales no tendrían la misma seguridad que antes, advirtiendo a Washington que no aumente la presión sobre Teherán.



Los operadores esperan además el seminario de la Reserva Federal en Jackson Hole. El interés se centra en los comentarios que realizará el viernes el jefe de la institución, Jerome Powell, que podrían indicar si el banco central seguirá reduciendo sus tasas de interés.



Costos más bajos del crédito en Estados Unidos presionan al dólar, lo que a su vez tiende a respaldar al mercado del petróleo.



No obstante, una desaceleración en el crecimiento económico en medio de la disputa comercial entre Washington y Pekín, así como la incertidumbre por el Brexit, ha limitado los precios. Entidades como la Agencia Internacional de la Energía han ido reduciendo sus pronósticos de demanda mundial por crudo.



Reuters