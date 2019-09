Precios del petróleo bajaron con fuerza

Trump admitió no descartar relajar las sanciones estadounidenses a Irán en las próximas semanas.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este miércoles un 2,9 % y cerró en 55,75 dólares el barril después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya confirmado que no descarta flexibilizar las sanciones de su país a Irán para tratar de llegar a un acuerdo con este país en las próximas semanas. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en octubre restaron 1,65 dólares respecto al cierre de la sesión anterior.



Mientras que el barril de Brent para entrega en noviembre cayó 2,5% a 60,81 dólares en el mercado de Londres mientras que en el de Nueva York bajó 2,9% a 55,75 dólares



Los precios del petróleo cayeron al final de la sesión porque en los medios estadounidenses se avanzaba una información que el propio presidente Donald Trump confirmaba después, que está estudiando una flexibilización de las sanciones contra Irán para reabrir las negociaciones con ese país.



Trump admitió no descartar relajar las sanciones estadounidenses a Irán en las próximas semanas, entre rumores de que se plantea suavizar esas restricciones para allanar el camino hacia una reunión este mes con su homólogo iraní, Hasán Rohaní. "Veremos lo que pasa", respondió Trump al ser preguntado por la posibilidad de que la Casa Blanca rebaje el régimen de sanciones a Irán, en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval.



Trump reaccionaba así a informaciones de prensa según las cuales el mandatario planteó este lunes la posibilidad de relajar las sanciones a Irán para convencer a Rohaní de entrevistarse con él a finales de este mes durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, respaldó supuestamente esta idea mientras que el entonces asesor de seguridad nacional, John Bolton, se mostró rotundamente en contra, algo que contribuyó a la decisión de Trump de pedir su renuncia esa misma noche, de acuerdo con la versión de prensa.



Trump no confirmó esos detalles y evitó mostrarse excesivamente deseoso de ver a Rohaní en Nueva York, pero insistió en que cree que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo" para rebajar las tensiones y que Estados Unidos no busca un "cambio de régimen" en Irán. "Tienen unas dificultades financieras enormes (...) y creo que tienen mucho potencial" para prosperar si negocian con Estados Unidos, subrayó.



El portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabieí, celebró este miércoles el despido de Bolton y opinó que con la salida de su "mayor defensor de la guerra y el terrorismo económico, la Casa Blanca tendrá menos obstáculos para comprender las realidades de Irán".