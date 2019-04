Presión contra Irán aumentó el precio del crudo 

Las acciones de Estados Unidos siguen teniendo un fuerte impacto en los mercados mundiales. Este lunes tuvo lugar el último episodio, en el que nuevas medidas de presión contra Irán por parte del Gobierno de Donald Trump dispararon los precios del petróleo.



EE. UU. anunció que pondría fin a las exenciones a través de las cuales permitía que Irán exportara petróleo a ocho países (China, India, Japón, Corea del Sur, Turquía, Italia, Grecia y Taiwan), algo que, como aseguró la misma administración estadounidense, busca “llevar a cero las exportaciones”.



(Precios del petróleo subieron con fuerza).

Después de conocerse la noticia, la cotización del Brent ascendió un 2,88% hasta un precio de cierre de US$74,04, lo que supone el mayor nivel desde el pasado mes de noviembre. Mientras tanto, el referencial WTI presentó un incremento de 2,66% hasta US$65,7.



Cabe resaltar que con estos ascensos, el barril de Brent ya acumula una valorización de 41,84% en lo que va de este 2019, mientras que el WTI ha presentado un incremento en su precio desde el inicio del año 44,94%.



“Ha aumentado el precio porque el mercado está descontado menos producción mundial por las sanciones a Irán”, explicó Guillermo Valencia, cofundador y CEO de Macrowise.



No hay que olvidar que, de acuerdo con el último informe de la Opep con cifras de marzo, Irán cuenta en estos momentos con una producción de petróleo de 2,7 millones de barriles diarios, lo que le convierte en el cuarto mayor jugador dentro de la Opep y uno de los principales del mundo, por lo que una salida del mercado podría suponer un fuerte choque en la oferta de crudo mundial.



Pero, como resalta Valencia, ese escenario no es tan probable. “No veo que realmente sea posible que Irán salga del mercado por completo. China y Rusia pueden hacer una mayor presión para que no pase”.



Las exportaciones de Irán han caído a menos de 1 millón de barriles por día (bpd) desde más de 2,5 millones de bpd antes de las sanciones.



IMPACTO EN EL PRECIO



Aunque Estados Unidos anunció que tanto el país como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ayudarán a mantener el suministro de petróleo que se retirará por las sanciones, los expertos aseguran que tendrá un impacto en el precio.



“Esto constituye una restricción a la oferta de crudo con lo que debe reaccionar al alza. La presión podría durar un tiempo, aunque su duración depende de la forma como reaccione Irán y otros productores significativos”, aseguró Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research.



Ante esto, el experto de BBVA Research indicó que “el crudo posiblemente se mantenga en un nivel entre los US$74 y US$78 el barril de Brent por unas cuantas semanas, pero consideramos que el panorama de desaceleración económica es notorio en varias de las principales economías, con lo que tarde que temprano este año volveremos a ver un precio de crudo descendente”, dijo Reyes.



Estados Unidos impuso sanciones económicas con las que prohibió a los países realizar compras de petróleo de Irán, una medida con la que busca incrementar la presión sobre el Gobierno del país y dificultar el desarrollo de su programa de armas nucleares.



