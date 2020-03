Primer muerto por coronavirus en América Latina

Un hombre de 64 años murió este sábado en la capital argentina por coronavirus y se convirtió en la primera víctima fatal en América latina, confirmó el ministerio de Salud.



El paciente había regresado a fines de febrero de un viaje por Europa. Con el fallecido, Argentina confirmó nueve casos: siete en la capital, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Córdoba (centro).



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo).

Ya hay 67 casos en América Latina: además de los de Argentina, se suman los reportados en Brasil (17), Ecuador (14), México (7), Chile (6), Perú (6), Costa Rica (5), Colombia (1) y Paraguay (1).



Unos 95 países y territorios están afectados por el virus COVID-19, que ha causado más de 3.556 muertos y casi 105.000 contagios en todo el planeta.



PROTOCOLOS ACTIVADOS



El paciente fallecido en Buenos Aires presentaba "antecedentes de diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insufiencia renal", reportó el ministerio de Salud en el comunicado divulgado en su cuenta oficial de Twitter.



(Síntomas y precauciones a tener en cuenta sobre el coronavirus).



"Se tomaron muestras, primero se descartaron bacterias, luego influenza y por último dio positivo de coronavirus", indicó en conferencia de prensa Daniel Ferrantes, subsecretario de Planificación sanitaria de Buenos Aires.



La víctima fatal, residente de la ciudad de Buenos Aires, comenzó con sintomatología de "fiebre, tos y dolor de garganta" el 28 de febrero y realizó la primera consulta médica el 4 de marzo en el hospital público Argerich.



"A menos de tres horas de su ingreso debió ser intubado, presentaba numerosas comorbilidades", indicó Ferrantes.



El director médico del Hospital Argerich, Sergio Auger, precisó en la misma conferencia que "las muestras para determinar si padecía coronavirus fueron enviadas para su análisis el miércoles pasado y recibimos la confirmación este sábado al mediodía".



El paciente "falleció a primeras horas de la mañana", agregó.



Auger aseguró que "se activaron todos los protocolos para estos casos" y señaló que se están confeccionando los listados de todo el personal médico y paramédico que estuvo en contacto con el paciente.



(Recomendaciones para que el coronavirus no llegue a su oficina).



"Está por definirse la conducta a seguir para ellos, seguramente serán medidas de aislamiento domiciliario y controles" dijo.



Auger indicó que en el hospital que dirige hay "otro caso sospechoso de una paciente procedente de Ibiza", sobre la que se espera el resultado de los estudios. La esposa del paciente fallecido, asintomática, está siendo sometida a controles.



Según indicó el ministerio de Salud, el hombre había regresado a Argentina el 25 de febrero procedente de Europa y aunque no precisó los países que visitó en el Viejo Continente, la prensa local señala que provino de París.



El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró al diario Clarín que " Argentina está preparada y tomando medidas necesarias para afrontar el coronavirus" pero admitió que "nadie puede decir que no vaya a haber más casos".



MEDIDAS PREVENTIVAS



El gobierno dispuso este sábado conceder una licencia laboral extraordinaria a los trabajadores del sector público y privado que regresen de viajes al exterior para facilitar el cumplimiento de las recomendaciones de aislamiento y contribuir de ese modo a la prevención de la propagación del virus.



Aunque la resolución del ministerio de Trabajo no lo aclara, se especula que se aplicará para aquellas personas que hayan visitado países adonde se reportaron casos.



Las autoridades sanitarias recomiendan para estos casos un aislamiento preventivo durante 14 días.



También, y ante la inminencia del inicio de clases a nivel primario y secundario el lunes en la mayoría de las jurisdicciones del país, los ministerios de Salud y de Educación de las provincias recomendaron que los niños que hayan viajado al exterior se abstengan de concurrir a la escuela las dos semanas posteriores a su regreso.



Miles de consultas telefónicas fueron atendidas en los últimos días en las líneas de información habilitadas especialmente para reportar casos sospechosos y evacuar dudas de la población.



AFP