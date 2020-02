¿Qué ha propuesto Chile para contener la protesta social?

El Gobierno de Chile, liderado por el conservador Sebastián Piñera, llega al fin del curso legislativo con múltiples leyes encima de la mesa para hacer frente a la crisis social que vive el país desde el pasado octubre y que ha dejado al menos 30 fallecidos.



Desde la denominada ‘agenda social’ -un paquete de medidas anunciadas por el Presidente tras el inicio de las protestas- a la controvertida Ley Antisaqueos, el Ejecutivo ha intentado lidiar con el descontento en las calles con un goteo de propuestas legislativas no exentas de polémica.



(Las cifras del golpe económico en Chile).

Pero, ¿cuáles son los principales frentes en el Parlamento, donde la coalición que conforma el Gobierno no tiene mayoría?



LA TARIFA DEL METRO



La subida de 30 pesos (US$0,05) en la tarifa del pasaje del metro fue el origen de las masivas manifestaciones en el país clamando más justicia social, que dejaron episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público. Por ello, una de las primeras decisiones del Gobierno fue congelar el alza del precio del pasaje en horario punta.



LAS PENSIONES



La que seguramente sea la reivindicación más escuchada en las movilizaciones de todo Chile, dado que el promedio de pensión mensual fue de US$220 en agosto de 2019 -la mitad del salario mínimo-, se ha traducido hasta ahora en un aumento gradual de las jubilaciones más bajas en hasta un 50%.



En marzo, con la reanudación del año legislativo tras el verano austral, la Cámara de Diputados seguirá debatiendo otro proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para incrementar en un 6% las cotizaciones de los trabajadores con cargo al empleador.



(Economía chilena se desploma en octubre por la crisis social).



Esta reforma introduce el denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario, que sumará otro pilar al sistema previsional, pero no contempla cambios profundos a la esencia del criticado modelo, que se basa en cuentas de ahorro individual gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).



Así, los partidos opositores rechazaron el plan del Gobierno tal y como lo planteó y aún se encuentra en la Cámara Baja.



AGENDA SANITARIA



El presidente Piñera sacó adelante, luego de que el Parlamento diera luz verde, una ley que permite a la estatal Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) intermediar en la compra de medicinas para farmacias privadas, con el objetivo de reducir el precio de venta de los remedios.



Más adelante, el mandatario anunció un proyecto para convertir la salud pública en un seguro sanitario universal que “ampliaría su cobertura” y “disminuiría las listas de espera”. Pero la oposición calificó la propuesta de “defensa irrestricta del mercado en la salud”.



INGRESO MÍNIMO



El pasado 6 de noviembre, el Gobierno anunció la creación de un “ingreso mínimo garantizado”, de unos US$450, para que los trabajadores que no ingresaran dicho monto recibieran la parte restante a través de un subsidio estatal. Tres meses después, el incremento todavía está pendiente de aprobación.



AYUDA A LAS PYMES



Las pequeñas y medianas empresas fueron uno de los actores más perjudicados, y se calcula que en el primer mes de protestas cerca de 6.800 habían sufrido violencia, vandalismo o destrucción.



Para hacer frente a su delicada situación, el Gabinete logró el respaldo del Parlamento para fijar un límite de 30 días para el pago de facturas a las pymes y flexibilizó su acceso al crédito.



LEY ANTISAQUEOS



En paralelo a la ‘agenda social’, el ejecutivo de Piñera ha sido reprochado por promover reformas que otorgan más poder a las fuerzas del Estado en pos del orden y la seguridad.



La ‘Ley Antisaqueos’, aprobada por ambas cámaras a mediados de enero, agrava las penas a quienes sean sorprendidos participando de saqueos, barricadas y otro tipo de disturbios en la vía pública. En la misma línea, una reforma que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar la ‘infraestructura crítica’ sin tener que decretar el estado de excepción se tramitará en la Cámara de Diputados después del ‘sí’ del Senado.



CONSTITUCIÓN



Pese a que el Gobierno asegura que el 77% de la ‘agenda social’ está completada, la mayoría de iniciativas todavía no se han aprobado y están lejos de implementarse. “Nos queda mucho por hacer”, reconoció la ministra portavoz del Gobierno, Karla Rubilar.



Mientras, el debate público tiene la vista puesta en marzo, mes en el que podrían resurgir episodios de violencia, y en el 26 de abril, cuando se celebrará el plebiscito sobre una nueva Constitución, que para sus partidarios sería una oportunidad histórica para cambiar el modelo económico de Chile.



CRECIMIENTO DE LA IED



La inversión extranjera directa (IED) que recibió Chile entre enero y diciembre de 2019 alcanzó los US$10.797 millones, lo que significó un incremento del 78% respecto a lo acumulado en el año previo, según cifras del Banco Central difundidas este viernes por el Ministerio de Economía. Según los datos reportados por el ente emisor, en diciembre de 2019, se registró un ingreso neto de IED por US$181 millones. “Hemos tenido meses que no han sido fáciles, pero aún así, la inversión extranjera creció de forma importante el año pasado. Es una clara señal de que, a pesar de lo ocurrido en los últimos meses, los inversionistas confían en nuestro país”, afirmó Gobierno.