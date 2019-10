Acuerdo del Brexit no será votado hoy

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, rechazó someter a la votación de los diputados el lunes una moción del gobierno de Boris Johnson sobre el acuerdo de Brexit, dado que esta ya fue presentada el sábado.



(Boris Johnson solicita por carta la prórroga del brexit).



“La moción no será debatida”, anunció Bercow por considerar que sería "repetitivo" organizar un segundo voto sobre la misma cuestión.



La moción había sido enmendada el sábado, lo que obligó a Johnson a pedir a la Unión Europea un nuevo aplazamiento del Brexit, actualmente previsto para el 31 de octubre.



AFP



Aún así, el Gobierno planea comenzar a tramitar la legislación necesaria para que el acuerdo sobre los términos de salida de la Unión Europea (UE) entre en vigor, un proceso en el que los diputados deberán someter el pacto a votación.



El primer ministro, el conservador Boris Johnson, presentó el sábado una moción que pedía el respaldo de los diputados a su acuerdo, pero suspendió la votación en el último momento, al aprobarse una enmienda que le ha obligado a pedir una extensión al plazo de salida de la UE.



"Mi decisión es que la moción (del Gobierno) no se debata hoy, porque sería repetitivo y desordenado hacerlo", declaró Bercow. Un portavoz del primer ministro avanzó que espera publicar en las próximas horas el proyecto de ley para trasladar a la legislación británica los términos del acuerdo del " brexit" y convocar una primera votación mañana, martes.



Esa sería la primera oportunidad en la que la Cámara de los Comunes comprobaría si Johnson cuenta con una mayoría suficiente para respaldar el tratado de salida que firmó en Bruselas la semana pasada.



El Gobierno intentará tramitar la ley por un procedimiento de urgencia, dado que asegura que su objetivo continúa siendo que el Reino Unido abandone el bloque comunitario el 31 de octubre, según los términos pactados por el primer ministro.



La anterior jefa del Gobierno, la también conservadora Theresa May, estableció que la ratificación de un acuerdo del "brexit" debe constar de dos fases.



El primero, que se iba a someter a votación hoy, busca el respaldo de los diputados al acuerdo de salida, la declaración política sobre la futura relación con la UE que lo acompaña, y un documento sobre el protocolo especial para Irlanda del Norte.



La segunda fase de la ratificación consiste en convertir en ley el pacto de salida, un proceso que requiere el visto bueno tanto de la Cámara de los Comunes como de la Cámara de los Lores.



Aunque el Gobierno todavía no ha detallado sus planes, puede intentar incluir la primera condición en el proceso de tramitación de la ley.



Con agencias