Reformas y corrupción, retos tras las elecciones en Panamá

Panamá celebrará este domingo sus elecciones presidenciales, en las cuales elegirá al encargado de enfrentar los grandes retos que tiene el país vecino por delante: llevar a cabo una serie de reformas urgentes y, sobre todo, luchar de forma efectiva contra la corrupción.



De hecho, este fue el tema que centró los focos durante la campaña electoral en un país en el que hace tan solo tres años se destapó el escándalo de los ‘Papeles de Panamá’, el cual puso al descubierto una gran trama en la que ricos, famosos y políticos de todo el mundo utilizaban a Panamá como un paraíso para la evasión fiscal.



Precisamente, los expertos resaltan que aunque en los últimos años se han abierto una gran cantidad de procesos por corrupción, son muy pocas las condenas en firme que se han logrado. Concretamente, la Fiscalía del país afirma que desde 2015 se han abierto un centenar de causas por corrupción, más de 700 personas han sido imputadas y se han recuperado más de US$416 millones.



“Jamás había ocurrido que funcionarios de la administración saliente fuesen investigados, siempre había pactos entre los partidos para que no pasara nada”, apuntó a EFE Lina Vega, directiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional.



Es por todo esto que uno de los principales retos del nuevo presidente será enfrentar esta situación. “Yo diría que uno de los mayores retos, si no el mayor, es acabar con la corrupción. No es un secreto que el Estado se ha vuelto corrupto, y acabar con eso es algo que la población pide a gritos. Precisamente en estas semanas se conoció un nuevo escándalo en el que los legisladores hicieron un uso indebido del dinero público al nombrar gente. Y el problema es que estos casos siguen ocurriendo”, explica Rolando Gordón, exdecano y profesor de la facultad de economía de la Universidad de Panamá.



Pero, como agrega Gordón, este no es el único reto. “El primero es el cambio en la Constitución, algo que aunque todos lo han planteado, las recetas son distintas. Otro de los desafíos es la reforma de la seguridad social, pues el sistema es insostenible y se habla que el dinero llegaría solo hasta el 2025. La descentralización del Estado y la educación son las otras reformas pendientes más importantes”, apunta el experto.



Al ser preguntado sobre los retos económicos que enfrentará el próximo mandatario, Marco A. Gandásegui, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela) contestó con la información que también quedó reflejada en el diario La Estrella de Panamá, en la que asegura que “el próximo gobierno que se inaugura el 1 de julio tendrá sus manos llenas de problemas económicos y un escenario político muy complicado. El ganador tratará de mantener el mismo curso trazado por el actual: una política abierta a las inversiones extranjeras, sin planificación ni regulación. Le prestará mucha atención a los proyectos chinos, siguiendo de cerca las instrucciones de EE. UU. Además, continuará con las políticas de desregulación. Sin perspectivas de cambios”.



Esta misma opinión la comparte Gordón. “Las diferencias entre los candidatos son los enfoques a los problemas, pero las diferencias no son profundas. No se ha visto reflejada una gran estrategia de país, por lo que tampoco se esperan grandes cambios y, mucho menos, una revolución”.



CANDIDATOS



Más de 2,7 millones de panameños están llamados a las urnas el próximo 5 de mayo para renovar todos los cargos de elección popular, entre ellos presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.



Laurentino Cortizo, del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD) es considerado el favorito para alcanzar la victoria, mientras que Rómulo Roux, del liberal Cambio Democrático (PRD) es segundo en las encuestas.



De hecho, este jueves, que fue el último día para publicar sondeos de voto, la investigación del diario La Prensa elaborado por GAD3, aseguró que Cortizo conseguiría el 36,1% de los votos, seguido de Roux (26,2%) y de Ricardo Lombana (19,6%), la sorpresa de estas elecciones y el aspirante independiente que más entusiasmo ha despertado en las últimas campañas.



Redacción local y agencias