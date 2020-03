Reino Unido y UE inician la negociación posbrexit

Las negociaciones sobre la futura relación posbrexit entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) iniciaron ayer en Bruselas en un clima tenso y bajo la presión del tiempo, que imponen prudencia sobre las posibilidades de un acuerdo.



(Lea: La UE tras el Brexit: una agenda de amenazas y oportunidades)



La reunión entre el negociador europeo, Michel Barnier, y su par británico, David Frost, en Bruselas dio el pistoletazo de salida a las discusiones que deben conducir a un acuerdo para finales de año.



(Lea: Brexit, el viacrucis no termina)

Tras la publicación la semana pasada de los mandatos de negociación, que ya dejaron relucir sus líneas rojas y sus profundas diferencias, la cuestión ahora es saber si es posible llegar a un terreno de entendimiento. Si no hay acuerdo, las consecuencias económicas serán importantes para ambos al final del periodo de transición el 31 de diciembre.



(Lea: Radican proyecto para acuerdo comercial con Reino Unido)



El gobierno británico de Boris Johnson fijó junio como plazo para realizar un primer balance de las negociaciones y amenazó con cerrar la puerta a partir de entonces si las discusiones se estancaban.



“En cualquier negociación, siempre hay un poco de pose. Cada parte quiere presentar su posición lo más fuerte posible”, explica Fabien Zuleeg, del European Policy Centre (EPC).



Para una fuente europea, la posición de Johnson es “un mensaje destinado a su opinión pública. Pero sería irresponsable cerrar la puerta cuando se puede discutir hasta final de año”.



Las negociaciones se organizan en torno a diez grupos temáticos (comercio, transporte, energía, condiciones de competencia, pesca, cooperación judicial, etc.) y tendrán lugar entre Londres y Bruselas cada dos o tres semanas.



Visto el corto período de negociación, las discusiones se centrarán en tres puntos, los más sensibles que auguran acaloradas discusiones: acuerdo de libre comercio y condiciones de competencia, solución de diferendos y pesca.



La UE no está dispuesta a regalar el acceso de su mercado de 440 millones de consumidores, advirtiendo que el acuerdo no será a “cualquier precio”. El acceso de los británicos a este mercado con condiciones de “cero cuotas, cero aranceles”, como propone la UE, estará condicionado al respeto de las normas europeas de trabajo, medio ambiente, fiscalidad y ayudas para evitar la competencia desleal de su ex socio.



Londres, reitera su rechazo a alinearse con las reglas europeas, pese a los temores sobre una eventual rebaja de los estándares actuales en estas áreas. Los británicos rechazan también que el Tribunal de Justicia de la UE desempeñe un papel en la resolución de los diferendos entre ambos.