Republicanos y demócratas miden pulso por acusación a Trump

El Comité Judicial de la Cámara sigue adelante con los artículos del juicio político contra Donald Trump, a pesar de las objeciones y las enmiendas de los miembros republicanos del panel.



La audiencia comenzó el jueves con la lectura de los dos cargos contra el presidente -abuso de poder y obstrucción al Congreso- y la atención rápidamente se dirigió a las quejas de los republicanos sobre el proceso de destitución.



(Formalizan acusaciones contra Donald Trump).

No hay "ningún fundamento factico" para acusar al presidente, dijo Doug Collins, el republicano de mayor rango en la audiencia.



"Esto es solo una parodia y una farsa desde el primer día".



El presidente del comité, Jerrold Nadler, defendió el proceso citando precedentes históricos para las reuniones del comité y los procedimientos de juicio político.



En gran medida permitió que los miembros hablaran. Los republicanos dirigieron gran parte de la audiencia hacia un problema procesal.



Collins dijo que los demócratas, la mayoría en el comité, no permitieron que la minoría republicana participara plenamente en la investigación, llamando a testigos y celebrando una audiencia con una minoría.



"Este comité ha profundizado la muerte de los derechos de la minoría", dijo Collins. "No hay forma de recuperarse de eso".



El representante Jim Jordan, un republicano de Ohio, presentó una enmienda para eliminar el artículo sobre el abuso de poder de la resolución de juicio político.



Eso inició un debate entre los republicanos que defienden la conducta de Trump y los demócratas que se refieren al testimonio de los testigos de juicio político para demostrar que Trump realmente abusó del poder del presidente.



El demócrata de California Eric Swalwell citó el código penal de Estados Unidos para argumentar que Trump cometió soborno y fraude en los servicios honestos en sus acciones con respecto a Ucrania, al retener la ayuda de seguridad y una reunión de la Casa Blanca para presionar a ese país a realizar investigaciones con motivaciones políticas.



Pero los republicanos dijeron que a pesar de tales declaraciones públicas de los demócratas, esos crímenes específicos no están incluidos en la resolución de juicio político y argumentaron que el proceso no le dio a Trump la oportunidad adecuada de presentar su defensa o cuestionar si los elementos de los crímenes reales han sido probados.



El representante Steve Chabot, un republicano de Ohio, comparó este proceso con el juicio politico al expresidente Bill Clinton, acusado de perjurio por mentirle a un jurado.



Swalwell dijo que las acciones de un presidente no necesitan cumplir con los estándares legales para ser acusado.



Trump reaccionó en tiempo real en Twitter, criticando la forma en que dos demócratas caracterizaron su llamada telefónica con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.



Bloomberg