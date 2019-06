Revelan nuevas evidencias de relación de Huawei con el ejército chino

Empleados del gigante chino de telecomunicaciones Huawei colaboraron con el ejército chino en proyectos de investigación, contrariamente a lo que afirma la empresa, a la que Estados Unidos acusa de librase a espionaje, según documentos consultados el jueves por la AFP.



Estudios publicados desde 2009 muestran que estos empleados trabajaron con investigadores que pertenecieron a diferentes unidades del Ejército popular de liberación (EPL), indican los trabajos, disponibles en línea y consultados por la AFP.



Los estudios precisan el nombre de los investigadores y el del servicio de Huawei que los emplea.



Así, un empleado basado en Shanghai trabajó para la unidad 78156 del EPL sobre un programa de seguridad informática, en el que participaba también un centro tecnológico de la Comisión militar central (CMC), órgano que encabeza el ejército chino, actualmente dirigido por el propio presidente Xi Jinping.



La agencia Bloomberg, que en primer lugar informó sobre estas investigaciones comunes, considera que esa colaboración se produjo en al menos 10 proyectos diferentes.



El contenido de estos programas iba de la inteligencia artificial a las comunicaciones por radio, pasando por el análisis de imágenes por satélite, según Bloomberg. En un email dirigido a la AFP, Huawei desmintió "cualquier colaboración o alianza con instituciones afiliadas al EPL".



"Huawei no tiene conocimiento de artículos científicos publicados por empleados a título personal", precisa sin embargo el grupo chino. "Huawei concibe y fabrica únicamente productos de comunicación conformes a las normas civiles internacionalmente en vigor.



No adaptamos para las fuerzas armadas nuestros productos procedentes de la investigación y el desarrollo" prosigue.



Al ser interrogado al respecto, el ministerio chino de Defensa dijo este jueves que no desear hacer comentarios sobre trabajos de investigación. Estados Unidos libra una batalla tecnológica contra la empresa Huawei, acusándola de tener vínculos con el ejército chino, al que perteneció su presidente y fundador Ren Zhengfei, en los inicios de su carrera de ingeniero.



AFP