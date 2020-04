Rusia anuncia que sigue apoyando a Maduro

Rusia calificó este jueves de "burla" el plan de transición de Estados Unidos para solucionar la crisis en Venezuela, cuando lo que se debe hacer es ayudar al país latinoamericano a superar la catástrofe humanitaria. "Como una burla, Washington ha anunciado una improvisación en forma de plan de arreglo con la condición de constituir en Venezuela una especie de Gobierno de transición ", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.



Agregó que, cuando "en todo el mundo de hecho se ha implantado una moratoria a todas la actividades políticas y sociales importantes, se propone elaborar y consensuar cierto calendario de elecciones nacionales en Venezuela con especial hincapié en la elección del presidente del país".



Estados Unidos propuso el martes un nuevo plan para la "transición" a la democracia en Venezuela y la "retirada" de las sanciones económicas, a través de un "Gobierno de transición" que incluya representantes del actual presidente del país, Nicolás Maduro, y del líder opositor, Juan Guaidó, y la celebración de "elecciones libres y justas".



El plan propone que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado, de modo que miembros elegidos en la Asamblea Nacional de ambas partes puedan crear "un Consejo de Estado que sirva como Gobierno de transición, que organice elecciones presidenciales libres y justas", escribió Elliott Abrams, encargado del Departamento de Estado para Venezuela, en un artículo en el diario 'The Wall Street Journal'.



Añadió que, "si las condiciones necesarias se cumplen", el Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, está "preparado para retirar las sanciones económicas" impuestas a Caracas. De acuerdo con la diplomática rusa, Moscú "considera que en primer lugar hay que pensar en el pueblo de Venezuela y en cómo ayudar a este país a salir de esta catástrofe humanitaria".



Zajárova denunció que hay grupos políticos en una serie de países que "intentan aprovechar la difícil situación que hay en el mundo y, en particular, la situación epidemiológica en Venezuela para alcanzar sus objetivos políticos".



Según la diplomática, algunas fuerzas políticas en Occidente no descartan la idea de un golpe de Estado para derrocar a Maduro. "Rechazamos el bloqueo de la ayuda a Caracas por los mecanismos del Fondo Monetario Internacional. Condenamos la emisión en Estados Unidos de la orden de busca y captura contra el jefe de Estado soberano basada en su falsa acusación de narcotráfico", subrayó la portavoz de Exteriores.





