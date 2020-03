Rusia y Arabia Saudita se muestran los dientes por precios de petróleo

Rusia intensificó su guerra de precios con Arabia Saudita al advertir que puede aumentar la producción de petróleo, y al mismo tiempo dijo que es posible una mayor cooperación con la Opep. Después del fracaso de las conversaciones de la Opep+ la semana pasada, Rusia podría aumentar la producción en hasta 500.000 barriles por día en el futuro cercano, dijo este martes el ministro de Energía, Alexander Novak.



Su declaración se produjo pocos minutos después de que Saudí Aramco intensificara la guerra por participación de mercado al anunciar envíos récord de petróleo para abril.



La agrupación de la Opep+, forjada por Rusia y Arabia Saudita en 2016 para respaldar los precios del petróleo, colapsó la semana pasada cuando Novak no se dejó amedrentar por los saudíes para que aceptara recortes adicionales de producción de 1,5 millones de barriles por día.



El fracaso de las conversaciones llevó a Arabia Saudita a recortar sus precios del crudo, apuntando a posibles compradores en Asia, Europa y Estados Unidos que normalmente recurren al petróleo ruso. En respuesta, el petróleo experimento el lunes su mayor desplome en más de tres décadas.



A pesar de esta creciente batalla por participación en el mercado, Novak dijo que Rusia está abierta a una mayor cooperación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. "Quiero decir que la puerta no está cerrada", indico Novak al canal estatal ruso de televisión Rossiya 24, en su primera aparición publica desde la reunión de la Opep+ del 6 de marzo. "Si es necesario, tenemos varias herramientas, incluida la reducción y el aumento de la producción, y se pueden alcanzar nuevos acuerdos".



La Opep+ tiene reuniones programadas para mayo o junio, cuando es posible que la agrupación vuelva a evaluar la situación del mercado, sostuvo.



Mientras tanto, la industria petrolera de Rusia se está reagrupando para un posible aumento de la producción a partir del 1 de abril, cuando expira el actual acuerdo de la Opep+, señaló Novak.



Los productores de la nación tienen la capacidad de aumentar la producción entre 200.000 y 300.000 barriles por día en el corto plazo, y hasta 500.000 barriles por día en el futuro cercano, dijo.



Rusia produjo 11.289 millones de barriles diarios de petróleo y condensado en febrero, según datos preliminares de la unidad CDU-TEK del Ministerio de Energía. Aumentar el nivel en otro medio millón de barriles elevaría la producción de la nación a un máximo histórico.



No obstante, Rusia no podrá igualar las alzas de producción planificadas por el reino saudita en los próximos dos meses. Saudí Arabian Oil Co. anuncio el martes que elevaría su producción de abril por encima de la capacidad máxima sostenible a un récord de 12,3 millones de barriles por día, en un intento por sobre abastecer el mercado con crudo y ejercer presión adicional sobre Rusia.





BLOOMBERG