Senado absuelve a Donald Trump en el ‘impeachment’

Tal como se esperaba, Donald Trump fue absuelto ayer en el Congreso de Estados Unidos del proceso de impeachment en su contra, una victoria que además de convertirle en el tercer presidente del país en salir airoso de este juicio, refuerza la imagen del mandatario y le permite enfocarse en la carrera electoral por las presidenciales del próximo noviembre.



Y esa fortaleza no solo se genera de cara a los electores, sino también al interior del partido. Esto se pudo ver con el hecho de que solo un integrante de la formación republicana, el excandidato presidencial Mitt Romney, votó ayer en contra del mandatario estadounidense.



Así, el juicio político a Trump se saldó con 52 senadores que declararon ‘no culpable’ al Presidente, por 48 que sí que lo consideraron ‘culpable’ del delito de abuso de poder, mientras que el resultado fue de 53-47 en el de obstrucción al Congreso.



“El efecto que puede tener el resultado del impeachment es que realmente podría catapultar la imagen de Trump, ya que no solo fue absuelto, sino que se ha creado incluso una postura emblemática alrededor de que salió airoso”, explica Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



Además, como resaltan los expertos, una de las lecciones que dejó la votación es que el Partido Republicano va a cerrar filas alrededor de Trump de cara a las elecciones.



“Obviamente el ser absuelto le da un impulso a Trump en el partido, hasta el grado de que Romney fue el único de su formación que votó en contra, y eso ya le ha costado ser catalogado de ‘Ryno’ (republicano solo de nombre). Es decir, sus seguidores y los integrantes del grupo ahora mismo le rinden culto a Trump, y pocos se atreven a darle la espalda”, afirma el analista política, Robert Valencia.



Por supuesto, no todas las reacciones a la exoneración fueron las mismas. Por el lado demócrata, la líder en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que Trump “el Presidente y los republicanos del Senado han normalizado el irrespeto por la ley y rechazado el sistema de controles y equilibrios de nuestra Constitución. (Trump) sigue siendo una constante amenaza para la democracia estadounidense”.



El candidato presidencial, Michael Bloomberg, aseguró que será la historia la que condene a Trump, mientras que Romney fue muy crítico con el mandatario. “Corromper una elección para mantenerse en el cargo es quizás la violación más abusiva y destructiva del juramento que pueda imaginar”, dijo.



Por el otro lado, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, indicó que “la respuesta de perder una elecciones no puede ser atacar la oficina del presidente”, mientras que la Casa Blanca fue más allá y calificó el proceso de corrupto. “La farsa de intento de juicio político tramada por los demócratas acabó con la completa reivindicación y exoneración del presidente Donald J. Trump”.



El Presidente estadounidense aseguró que hoy comentará los resultados de la votación.

Carrera electoral



Una vez que el juicio político terminó ayer, ahora todos los focos están puestos en la recién inaugurada carrera electoral, la cual no inició esta semana de la mejor manera para los demócratas por los problemas técnicos que se registraron en el ‘caucus’ de Iowa.



“Cabe decir que en esta semana los republicanos están más empoderados, sobre todo a raíz de la debacle de Iowa y el hecho de que los demócratas ni siquiera conozcan hoy en día los resultados finales del ‘caucus’, lo que les deja mal parados.



En definitiva, los seguidores de Trump ahora están más animados y entusiasmados. No obstante, todavía es muy pronto para decir si esto será suficiente para ganar las elecciones, y todo dependerá de quién sea el candidato que salga de las primarias demócratas”, indicó Valencia.



Sin embargo, el juicio político también podría llegar a beneficiar a la actual oposición al mandatario. “La clave de estas elecciones la van a tener los indecisos y los apolíticos que sientan realmente desconfianza por Trump, y aunque sin duda sale favorecido, yo no descartaría que los demócratas puedan lanzar una campaña muy fuerte”, asevera Jaramillo Jassir.



Y, además, como agrega el experto de la Univerisdad del Rosario, aunque Trump fue absuelto, la estrategia podría funcionar. “La idea de este proceso fue en realidad de un sector muy específico del partido, en el que está Pelosi, y aunque ella sabía que iba a ser absuelto, su apuesta era dejar por sentado que el partido demócrata está vivo, es activo y no es indiferente a las acciones de Trump”.



Sumado a esto, otro de los aspectos que serán claves es que la exoneración en el Senado, de acuerdo con Valencia, “lo que demuestra es que al Presidente se le va a dar carta blanca para que pueda seguir con sus actitudes poco correctas desde el punto de vista democrático, y eso va a generar que se siga deteriorando lo que representa la Casa Blanca”. Esto, podría llegar a generar un mayor rechazo durante los próximos meses en el país.



VENEZUELA

Un factor llamativo de la jornada de ayer fue que el mismo día de la votación, Donald Trump recibiera al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa Blanca, lo que mostró también la intención de utilizar la tensión contra el gobierno de Nicolás Maduro en la campaña electoral.



En este sentido, Trump volvió a mostrar su apoyo a Guaidó, al tiempo que aseguró que su Gobierno podría lanzar nuevas sanciones contra Venezuela y, especialmente, contra diversas petroleras que todavía tienen pactos con el país.



“La visita es una oportunidad de reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela y para discutir cómo trabajar con el presidente Guaidó para acelerar una transición democrática”.



Por su parte, Maduro aseguró que las acciones y declaraciones recientes de Trump, no hacen sino conducir a un “conflicto de alto nivel con Venezuela”.



Rubén López Pérez