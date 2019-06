Senadores de EE. UU. critican duramente la criptomoneda de Facebook

Menos de 24 horas después de que Facebook oficializase sus planes de crear junto a otras 27 organizaciones una criptomoneda propia, varios congresistas de Estados Unidos ya han pedido que se investigue este proyecto, en un adelanto del intenso escrutinio al que previsiblemente será sometido.



Destacó entre los políticos que se significaron al respecto el caso de Maxine Waters, demócrata por California y presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, quien pidió directamente a Facebook que detenga sus planes con respecto a la criptomoneda hasta que la cuestión se examine.



"Con el anuncio de que planea crear una criptomoneda, Facebook continúa su expansión no supervisada y amplía su presencia en las vidas de los usuarios", apuntó Waters en un comunicado. "Dado el pasado problemático de la compañía, pido que Facebook acepte una moratoria en cualquier movimiento para desarrollar la criptomoneda hasta que el Congreso y los reguladores hayan tenido la oportunidad de examinar esta cuestión y tomar acción", sostuvo la congresista californiana.



También el republicano Patrick McHenry, representante de Carolina del Norte y líder de los conservadores en ese mismo comité, pidió este miércoles una audiencia para que la compañía que dirige Mark Zuckerberg explique sus planes ante el Congreso, al asegurar que hay "muchas dudas abiertas" sobre el proyecto. "Es nuestro deber como políticos comprender el proyecto Libra (nombre que ha recibido la criptomoneda de Facebook). Tenemos que ir más allá de rumores y especulaciones para evaluar este proyecto y su potencial impacto sin precedentes en el sistema financiero mundial", indicó McHenry.



De forma similar, desde el Senado, el senador demócrata por Ohio Sherrod Brown aseguró que el Gobierno no puede "permitir a Facebook dirigir una nueva y arriesgada criptomoneda desde una cuenta bancaria suiza sin supervisión" y pidió al Ejecutivo "escrutar de cerca" el proyecto para asegurar que se protege a los usuarios.



También en Europa, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, pidió a los responsables bancarios de los países del G7 que elaboren un informe sobre la criptomoneda, y el europarlamentario alemán Markus Ferber alertó de la posibilidad de que Libra se convierta en "un banco a la sombra".



Este martes Facebook y otras 27 organizaciones anunciaron formalmente la creación de una nueva criptomoneda, Libra, que podrá usarse tanto para transacciones entre particulares como para compras en establecimientos, y estará integrada en WhatsApp y Messenger a partir de 2020.



Libra no dependerá directamente de la empresa de Mark Zuckerberg, sino que estará gestionada por un consorcio de compañías agrupadas bajo la Asociación Libra con sede en Ginebra (Suiza) y estará respaldada por una cesta de activos subyacentes compuesta por depósitos bancarios y deuda soberana de varios países.