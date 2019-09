Orlando, el nuevo destino de inversión de los latinoamericanos

Orlando, la ciudad conocida mundialmente por ser la casa original de Mickey, el pato Donald, sus amigos y los parques temáticos de Disney, que hacen de sus hogares, se ha convertido en los últimos años en la población de moda para invertir en el suroriente estadounidense.



Desde el 2011, después de la crisis inmobiliaria que llevó a más de 12 millones de personas a perder sus propiedades en todo el país y a desatar una recesión a nivel mundial, esta ciudad se convirtió en un punto de llegada no solo de más industria del entretenimiento sino también de los desarrolladores inmobiliarios, la salud y la tecnología.



Y una de ellas es el resort The Grove Resort & Water Park, cuyos apartamentos pueden ser destinados a ser una inversión, un destino vacacional o como ambos, a solo 8 kilómetros de los parques de Walt Disney World, en Orlando (Florida).



Relajación y descanso es a lo que invita esta propiedad apenas se llega a ella. Pero más allá de una experiencia tranquila y relajante, los apartamentos de The Grove han capturado la atención del inversionista colombiano por otro motivo más práctico.

Este desarrollo inmobiliario les permite dolarizar su patrimonio en una moneda fuerte que no sufre la devaluación constante del peso, actualmente se cotiza por encima de los 3.300 pesos y ha estado muy cerca de los 3.500 pesos.



The Grove ofrece apartamentos de lujo con precios oscilando entre los 340.000 dólares y los 524.000, dependiendo de la ubicación y el tamaño del mismo. Ellos vienen completamente amoblados y equipados con electrodomésticos y listos para ser ocupados. Para poner los números en perspectiva, el metro cuadrado de un apartamento de lujo en The Grove es de 2.600 dólares mientras que un apartamento en Bogotá en estrato 6 tiene un costo por metro cuadrado de 4.000 dólares, asegura Alan Medellín, ejecutivo de ventas en Bogotá para el resort.



Además, The Grove les da a los dueños de los apartamentos la posibilidad de generar una alta renta en dólares alquilando sus propiedades por noches a turistas de todo el mundo por medio de plataformas como Booking.com y Airbnb. “Orlando, hogar de los parques temáticos más famosos del mundo, recibe 75 millones de turistas al año,” añade Medellín, “Otro detalle importante es que las propiedades en Orlando tienen un estimado de valorización de 10% anual según la revista Forbes".



Medellín explica que los principales inversionistas colombianos en la ciudad estadounidense son aquellos interesados en diversificar su portafolio.



Lo que más les ha interesado es una campaña de dólar subsidiado que la compañía constructora de The Grove ha lanzado en Colombia para mitigar el impacto de una divisa estadounidense tan fuerte. Según esta, el inversionista puede pagar el 20% del valor del inmueble a 2.950 pesos –comparado al valor actual del dólar que oscila en los 3.350 pesos-.



Esta comunidad de 878 apartamentos ofrece a los propietarios múltiples bares y restaurantes, spa de servicio completo, un parque acuático con toboganes y una pista simuladora de surfing, múltiples piscinas, un gran lago en el cual se puede pescar o rentar botes y kayaks, transportación complementaria a Disney y mucho más.



Pablo González, ejecutivo de ventas en Orlando para The Grove, dice que la mayoría de los compradores eligen colocar los apartamentos en el programa de renta garantizada hasta diciembre 2020, mediante el cual, por ejemplo, por un apartamento de 350.000 dólares, el inversionista recibe 35.000 dólares anuales (equivalente al 10% del valor del inmueble), los cuales se depositan mensualmente”, agrega González.



Así mismo, destaca que Orlando es una ciudad en crecimiento y eso está ayudando a que los valores de los inmuebles aumenten año tras año. Por ejemplo, en The Grove, hoy día los apartamentos se comercializan a un 30% más alto que en el 2017, cuando se lanzaron las ventas del resort.



Como todo en Estados Unidos, comprar es muy fácil. La ‘meca’ del capitalismo ofrece diversos planes de compra e inversión. Solo se tiene que invertir el 30% de la cuota inicial mientras que pare el resto del monto se puede obtener financiación.



“Los intereses y el plan de financiamiento dependen de la cantidad de documentos que presente la persona al momento de la compra. Si el comprador puede entregar documentos de propiedad de empresas, casas, cartas de referencias de los bancos y copias de los extractos bancarios, los intereses serán más bajos. Pero si solo tienen el pasaporte también pueden tener financiamiento, solo que los intereses serán más altos”, explica González.



El operador del resort, Benchmark Hotels & Resorts, que tiene más de 75 propiedades a nivel mundial, tiene la suficiente experiencia para que todo funcione de la manera más adecuada posible pues se encarga desde amoblar los apartamentos hasta la ropa de cama, elementos de cocina y los artículos de baño hasta la limpieza de los mismos. Eso garantiza que todos los inmuebles tengan siempre las mismas facilidades. Así como la remodelación de estos después de cada cinco años.



Dominic Pickering, el Director de Ventas de The Grove, asegura que esto se debe a que en Orlando nunca hay temporada baja de vacaciones, lo que se comprueba con los 75 millones de turistas que llegan anualmente desde todas partes del mundo.



“Suramérica descubrió Orlando”, dice Pickering, “antes era un destino muy popular para europeos y canadienses para invertir, pero ahora viene mucho brasileños y colombianos".