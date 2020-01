Todo listo para que se voten los artículos de juicio político a Trump

La Cámara de EE.UU. votará este miércoles para enviar los artículos de juicio político contra Donald Trump al Senado para un juicio que se espera comience a principios de la próxima semana, pero el presidente aún no ha establecido su estrategia de defensa ni el equipo que lo representará.



Trump ha enviado señales contradictorias sobre aspectos clave del juicio al Senado, incluido cuanto tiempo debe durar y si habrá testigos.



Todavía está considerando hacer adiciones a su equipo de defensa, que será dirigido por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y su abogado personal, Jay Sekulow, según personas familiarizadas con el asunto.



El proceso está a punto de comenzar a moverse rápidamente.



El martes, la presidente de la cámara, Nancy Pelosi, dijo que el miércoles se realizará una votación para nombrar a los legisladores que presentarán el caso de juicio político y transmitirán formalmente los artículos al Senado.



Los republicanos en el Senado dijeron que esperan que los argumentos puedan comenzar el 21 de enero.



El domingo, Trump sugirió en un tuit que preferiría una desestimación rápida de los dos artículos en lugar de un juicio completo que otorgaría "credibilidad" a los cargos en su contra.



Sin embargo, varios senadores importantes del Partido Republicano dijeron que había pocas posibilidades de que la cámara votara para desestimar los artículos de juicio político sin pasar al menos por la primera fase.



"Tengo entendido que la mayoría de los republicanos quieren tener un juicio completo", dijo el senador republicano de Texas John Cornyn.



Los demócratas acusan a Trump de abusar de su poder, presionando a Ucrania para que investigara a sus rivales políticos el año pasado y obstruyendo al Congreso al negarse a cumplir con las demandas de testigos y documentos en la investigación de juicio político de la cámara.



Si bien es casi seguro que Trump será absuelto por el Senado de mayoría republicana, la realización del juicio influirá en cómo los votantes emiten su propio veredicto en las elecciones de noviembre.



El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha luchado para mantener un control firme sobre los procedimientos y rechazó las demandas de los demócratas de que garantice el testimonio de los funcionarios de la Casa Blanca que Trump bloqueó para que no aparecieran en los procedimientos de la Cámara.



Aun así, la Casa Blanca solicita que se incluya un lenguaje que permita una desestimación temprana en la resolución de organización del juicio, a fin de preservar las opciones del presidente, según un funcionario de la Casa Blanca que declinó ser nombrado por tratarse del raciocinio interno.



En un reflejo de su propia ambivalencia, Trump dijo en otro tuit horas antes que tanto Pelosi como el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff -quien dirigió la investigación de la Cámara sobre los tratos del presidente con Ucrania-, deben testificar en el Senado.



Apertura del juicio "Obviamente, él desearía que se desestimara todo, pero al final del día, si va al Senado para un juicio, solo quiere que sea justo, que es todo lo que se merece", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, el lunes en Fox News.



McConnell prefiere un juicio corto sin testigos, con el objetivo de una rápida absolución de Trump con pocas sorpresas para que los legisladores puedan superar la saga del juicio político con un mínimo impacto político.



Dijo el martes en el Senado que si el caso existente es sólido "no hay necesidad de que el juez y el jurado reabran la investigación" llamando a nuevos testigos o exigiendo nuevas pruebas. La creencia entre los republicanos es que Trump seguirá lo que diga McConnell en el formato del juicio, según una persona familiarizada con el asunto.



Pero si eventualmente se llama a testigos, es probable que Trump exija que se incluya personas como el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, a quien el presidente quería que investigara el gobierno ucraniano.



Los demócratas quieren escuchar a los funcionarios de la Casa Blanca que cumplieron con la orden de Trump de no participar en la investigación de la Cámara, especialmente Bolton, quien dijo la semana pasada que testificaría si el Senado emite una citación.



Trump ha dicho que Bolton y otros funcionarios lo exonerarían, pero dijo el viernes en una entrevista con Fox News que afirmaría el privilegio ejecutivo de evitar su testimonio para proteger a futuros presidentes.



"Me encantaría que todos testificarán", dijo Trump en la entrevista. "Pero hay cosas que no puedes hacer desde el punto de vista del privilegio ejecutivo. Tienes que mantenerlo".



Bloomberg