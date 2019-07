Tortuoso camino del TLC UE-Mercosur no termina 

El pasado viernes tanto la Unión Europea (UE) como los miembros del Mercosur celebraron el TLC alcanzado entre ambos bloques tras más de 20 años de negociación. Sin embargo, más allá de la euforia inicial, cada vez son más quienes piensan que pese al pacto, este podría estar lejos de convertirse en realidad.



No hay que olvidar que el TLC firmado ahora tendrá que ser ratificado en los parlamentos de los 28 estados miembros de la UE, y muchos de ellos ya han mostrado su oposición al texto.



El más llamativo fue el Gobierno de Emmanuel Macron, que de momento dice que no lo firmará. “Vamos a estudiarlo en detalle, y en función de esos detalles, decidiremos. Por el momento, Francia no está lista para ratificar”, dijo la portavoz, Sibeth Ndiaye.



Como explica Gayle Allard, profesora de economia de IE Business School, el tema ambiental y el agro son los principales impedimentos. “La mayor crítica viene de Francia y de los ecologistas en general en Europa. Les preocupa que Brasil puede abandonar los Acuerdos de París contra la emergencia climática. También hay protestas de los agricultores europeos, ya que Mercosur es una fuente importante de importaciones de alimentos y bebidas a Europa. De hecho, casi la mitad (42%) de sus exportaciones a la UE actualmente son productos agrícolas”.



Varias fuentes de la UE aseguraron que muchos países no lo ratificarán si Bolsonaro no cumple los compromisos. Además, la coordinadora de las 27 organizaciones europeas campesinas aseguró que el pacto “destruye el modelo sostenible de agricultura de pequeños y medianos agricultores (...) afectará negativamente los ingresos de los agricultores en Europa cuando ya son muy bajos comparado con otros sectores”.



De acuerdo con Raúl Ávila, profesor de comercio exterior de la Universidad Nacional, “Brasil y Argentina son grandes potencias en lo que corresponde a agroindustria con productos como la soja, carne, o la leche, y esto generará problemas. Por ejemplo, productores de carne fuertes en Europa no hay por el uso productivo del suelo, por lo que podría ser un negocio importante. Además, países como Francia u Holanda no ven el tema lechero como algo positivo”.



Eso sí, pese a las críticas, Allard cree que saldrá adelante al final. “Veo improbable que se bloquee. Significa mayor acceso a un mercado atractivo de 260 millones de consumidores de renta media. Con este acuerdo la UE sigue adelante en el proceso de globalización, con todas sus ventajas”.



BENEFICIO A LA REGIÓN



Aunque falta por ver si es ratificado, muchos creen que la entrada en vigor de este acuerdo no solo beneficiará a Mercosur, sino a Latinoamérica en su conjunto.



Javier Díaz, presidente de Analdex, afirma que “es importante que, después de 20 años, se llegue a este acuerdo, que profundiza la relación de América del Sur con Europa. Este permite que la UE fije su mirada comercial y de inversión en esta región, y ese mayor vínculo muy seguramente contribuirá a que otros países de la región puedan tener un mayor comercio”.



Por su parte, Christoph Saurenbach, consejero Comercial de la UE en Colombia, indica que “el acuerdo es importante porque crea la zona de libre de libre comercio más grande del mundo, con más de 780 millones de consumidores, y porque resalta el compromiso de la UE con el comercio abierto. Es equitativo y crea buenas oportunidades para ambos. Solo los exportadores de la UE se ahorrarán 4.000 millones de euros en aranceles”.



Economía y Negocios