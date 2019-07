Trump arremete contra criptomoneda de Facebook

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves por la noche a Facebook Inc. sobre su plan para crear una moneda digital, llamada libra, una medida que plantea un nuevo obstáculo a las ambiciones de la criptomoneda de la compañía.



"La 'moneda virtual' de Facebook, libra, tendrá baja reputación o credibilidad. Si Facebook y otras compañías desean convertirse en un banco, deben solicitar una nueva carta bancaria y estar sujetos a todas las regulaciones bancarias, al igual que otros bancos", dijo Trump en una serie de publicaciones en Twitter.

En los tuits, el presidente también expresó escepticismo sobre las monedas digitales en general. "No soy un fanático del bitcóin y otras criptodivisas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y se basan en el aire", escribió Trump. "Los activos criptográficos no regulados pueden facilitar comportamientos ilícitos, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales".



La entrada de Trump en el debate sobre el bitcóin y la libra podría marcar un avance significativo para los entusiastas de las criptomonedas. La Casa Blanca ha guardado silencio en gran medida sobre el tema, incluso cuando reguladores federales como la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías y las unidades del Departamento del Tesoro ya han intentado lidiar con la manera de regular las monedas virtuales.



Tras desplomarse el año pasado, el bitcóin, la criptomoneda mas comercializada del mundo, ha repuntado más del 200% en 2019. La reacción del mercado a los comentarios de Trump fue apagada.



El bitcóin cotizaba a US$11.400 a partir de las 10 p.m. en Washington, con una leve variación de su nivel antes de los tuits de Trump. La criptodivisa se ha triplicado con creces este año y recuperó algunas de sus pérdidas producto de una caída de 2018, ya que el proyecto libra ayudó a estimular el interés de los inversionistas en los activos digitales.



Facebook declinó hacer comentarios el jueves por la noche.



Los comentarios de Trump en Twitter se suman al calor político que la red social más grande del mundo ya enfrenta en Washington en su agenda de criptomonedas.



Los legisladores se están preparando para interrogar a la compañía respecto a la libra en dos audiencias programadas para la próxima semana. En tanto, ejecutivos de Facebook han celebrado reuniones en Capitol Hill durante días para tratar de atenuar sus inquietudes.



Las declaraciones de Trump sobre la libra se publicaron pocas horas después de una sesión de la Casa Blanca sobre redes sociales, convocada para discutir respecto a las quejas de los conservadores que alegan que las grandes empresas tecnológicas que controlan las plataformas estaban predispuestas contra de su partido.



Facebook ha enfrentado los cuestionamientos e indagaciones de reguladores y políticos de ambas partes desde que anunció que planeaba ingresar al mercado de las criptomonedas. Facebook ha dicho reiteradamente que planea trabajar con los reguladores para que su libra despegue.



Por otra parte, David Marcus, el ejecutivo de Facebook que ha encabezado la iniciativa de la libra, declarará ante varios comités del Congreso la próxima semana.