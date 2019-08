Trump aumenta la presión sobre Maduro: amenaza con bloqueo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que considera un bloqueo o aislamiento de Venezuela, en momentos en que su Gobierno aumenta la presión para forzar que el mandatario Nicolás Maduro abandone el poder.



Trump no entregó detalles sobre cómo o cuándo podría imponerse el bloqueo y su gobierno hasta el momento se ha concentrado en medidas de presión económicas y diplomáticas contra Maduro, evitando cualquier opción militar.



Al ser consultado sobre si estaba considerando una medida de este tipo debido a la injerencia de China e Irán en el país petrolero, Trump dijo: "Sí", sin dar más detalles. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales reconocen al político opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Rusia, China e Irán han expresado su respaldo a Maduro y Moscú ha enviado un pequeño número de soldados al país sudamericano.