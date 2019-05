Trump busca ayuda de la Fed en la guerra comercial 

Donald Trump le pidió a la Reserva Federal (Fed) que lo ayudara a ganar la guerra comercial con China y dijo que la victoria sería inevitable si el banco central correspondía a las medidas de incentivos de Pekín.



“China le inyectará dinero a su sistema y probablemente reducirá las tasas de interés, como siempre, para compensar el negocio que están perdiendo y que perderán”, Afirmó. “Si la Fed respondiera de la misma forma, se acabaría el juego, ¡nosotros ganaríamos! En cualquier caso, ¡China quiere un acuerdo!”



(Guerra comercial aumenta riesgo de recesión en EE.UU.).



Más tarde, Trump dijo que a la economía estadounidense le estaba yendo bien “en todo sentido” y describió la disputa comercial con China como “una pequeña riña”. Las tensiones se derivaron de su trato injusto hacia EE. UU., alegó, y predijo que el resultado sería favorable. “Estamos en una posición muy fuerte”.



La renovada presión de Trump sobre el presidente de la Fed, Jay Powell, para que reduzca las tasas de interés a corto plazo se produce en un momento de volatilidad en los mercados bursátiles mundiales tras el aumento de las hostilidades.



El lunes, Pekín anunció que aumentaría los aranceles y dijo que era en respuesta a la decisión de Trump. EE. UU. ha puesto en marcha un plan adicional para imponer gravámenes del 25% sobre importaciones chinas por US$300.000 millones más, aunque no se ha tomado una decisión final sobre esto y sólo entrarían en vigor después de un período de comentarios que concluiría a finales de junio.



En Wall Street, el índice S&P500 repuntó un 0,8% el martes después de una pérdida del 2,4% el lunes, su peor nivel desde enero.



Trump le ha exigido regularmente a la Fed que reduzca las tasas de interés para contrarrestar los riesgos al crecimiento, pero por el momento, el banco central estadounidense ha dado señales de que las tasas se mantendrán invariables.



Algunos inversionistas apuestan a que la situación cambiará conforme los riesgos comerciales frenen las perspectivas de crecimiento, y prevén una posibilidad importante de que ocurra una reducción en la segunda mitad del año.



La Reserva Federal ha dado señales mixtas sobre su próximo cambio de las tasas, y la presión adicional del presidente probablemente hará que las deliberaciones sean más complicadas. Sus pronósticos más recientes en marzo sugirieron que las tasas de interés se mantendrán invariables por lo menos durante el resto del año, pero algunos responsables de políticas han insinuado la idea de un recorte en la tasa, por motivos de seguridad, dada la baja inflación. Este mes, Powell minimizó la débil inflación, sugiriendo que es “transitoria” y recalcó que no había necesidad inmediata de aumentar o disminuir las tasas.



La escalada de las hostilidades comerciales podría reavivar uno de los llamados riesgos a la baja que las autoridades de la Fed han estado vigilando por más de un año, lo cual se suma a los argumentos de quienes abogan por un enfoque más moderado y argumentan que se deben reducir las tasas. Pero el aumento de los aranceles debería elevar temporalmente la inflación, lo cual podría aliviar algunas de las preocupaciones del banco central de que el crecimiento de los precios es demasiado bajo.



“Al igual que el mercado, la Fed no considera que la economía estadounidense esté particularmente en riesgo debido a las tensiones comerciales, por lo que no existe un catalizador importante para un recorte de tasas”, apuntó Roberto Perli, economista de Cornerstone Macro, en una nota el martes.



“Por ahora, la mejor opción es que la Reserva Federal se mantenga a la espera hasta que la economía estadounidense se deteriore de forma importante o hasta que se alcance un acuerdo de que la inflación es demasiado baja. Ninguna de esas condiciones parece ser probable en el corto plazo”.



Sam Fleming