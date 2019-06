Trump cree que aranceles a México se harán efectivos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró el martes optimista de que México y Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo antes del 10 de junio para resolver una disputa sobre migración, que llevó al presidente Donald Trump a anunciar un alza de aranceles a su socio comercial.



Una delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, se encuentra en Estados Unidos desde el fin de semana y en las últimas horas se ha reunido con funcionarios del gobierno de Trump para allanar el camino.



El martes, la delegación mexicana se entrevistará con el representante de Comercio de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, y el miércoles se espera una reunión de alto nivel donde participará el secretario de Estado, Mike Pompeo.



"Estoy optimista, pienso que la reunión de mañana (miércoles) va a ser importante y que se va a llegar a un acuerdo antes del 10 de junio, antes que entren en vigor los aranceles", dijo López Obrador en su habitual rueda de prensa.



"Hay indicios de que les importa a los funcionarios de Estados Unidos que haya un acuerdo", agregó. "Estamos dispuestos a aceptar esas propuestas (pero) no vamos a permitir nada que afecte nuestra soberanía".



La semana pasada, Trump anunció aranceles de un 5% a partir del 10 de junio a todos los bienes provenientes de México, los que irán subiendo gradualmente si su vecino no detiene el flujo de inmigración de Centroamérica a Estados Unidos.



El anuncio ha golpeado a los mercados mundiales. El peso mexicano borró todas las ganancias acumuladas en el año, pese a que el martes se apreciaba un 0.80%. La bolsa local avanzaba tras el fuerte tropiezo de la semana pasada.



Además del impacto inflacionario y en la moneda local, si se materializa un arancel del 5% las pérdidas para el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano estarían alrededor de un 0.9%.



Con un arancel del 25%, el efecto se elevaría a un 4.6% del PIB, dijo el banco Citibanamex en una nota a clientes. "Las consecuencias de esta política serían tan catastróficas que es muy poco probable que se materialicen por completo", dijo.



TRUMP CONTRAATACA

Más temprano, el canciller Ebrard calculó que las conversaciones de alto nivel que sostendrán el miércoles las delegaciones de ambos países tienen grandes posibilidades de llegar a buen puerto.



"Compartimos la preocupación y pensamos que tiene solución el incremento importante en el flujo migratorio que estamos viviendo", dijo desde la embajada mexicana en Washington.



"Creo que tenemos 80% de posibilidades de llegar a un acuerdo". A pesar de los buenos augurios, Trump volvió a instar a su socio a frenar la "invasión" y la "arremetida" de inmigrantes ilegales a su país o atenerse a los aranceles a partir del 10 de junio.



"México debería tomar más acciones y detener esta arremetida, esta invasión a nuestro país", dijo.



Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Alrededor del 80% del total de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. Pero no sólo bienes cruzan la frontera de 3,169 kilómetros.



Cada año, miles de migrantes, en su mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras, llegan a Estados Unidos a través de México huyendo de la violencia y pobreza. López Obrador dijo que su Gobierno no está "cruzado de brazos" y busca frenar el flujo migratorio atendiendo las causas que lo provocan.



En mayo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un plan de desarrollo para la zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, con el que espera desarrollar esa región.



Mientras, en los primeros cinco meses del año, autoridades mexicanas devolvieron más migrantes, en su mayoría centroamericanos, a sus países de origen, al pasar de 5,884 personas en enero a 15,654 en mayo. Por otro lado, el número de migrantes que se presentaron en los puntos de control fronterizos mexicanos pasaron de 8,248 a 22,694 personas.



Además, miles de armas cruzan ilegalmente desde Estados Unidos a México y toneladas de drogas viajan en la dirección contraria. La delegación mexicana ha dicho que si se terminan imponiendo los aranceles, a México se le complicaría contener el flujo migratorio por el impacto económico que supondría.