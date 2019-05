Frustración de Trump por no poder tumbar a Maduro: se siente engañado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra frustrado por los pocos avances logrados con la estrategia para derrocar al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante el reconocimiento de una joven figura de la oposición como presidente en funciones, informó este miércoles el diario 'The Washington Post'.



Lea: (Maduro advierte de posible escalada militar con Colombia)

El rotativo, que cita como fuentes a funcionarios del Gobierno y asesores de la Casa Blanca, que no identifica, aseguró que Trump se encuentra insatisfecho en concreto con la estrategia agresiva encabezada por su asesor de seguridad nacional, John Bolton.



Lea: (Análisis: 'Va a ser muy difícil sacar a Maduro del poder')



Según dichas fuentes, el gobernante se siente engañado sobre lo fácil que le habían planteado que sería reemplazar a Maduro por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, a quien reconoce desde comienzos de año como gobernante interino, tratándose además de una política intervencionista contraria a su postura de mantener a Estados Unidos alejado de los problemas de otros.



Según las fuentes del Post, Trump se ha quejado durante la última semana de que Bolton y otros de sus asesores subestimaron a Maduro, a quien considera un elemento "duro de roer", y no debían haberle hecho creer que Guaidó lo iba a poder derrocar con las protestas en las calles y frente a los cuarteles de la semana pasada.



Un alto funcionario del Gobierno, al que el Post no identifica, aseguró que Trump ha dicho en los últimos días que Bolton lo quiere meter "en una guerra", un comentario que ya ha hecho anteriormente en broma pero que ahora parece ocultar preocupaciones más serias.



El 30 de abril, Guaidó intentó un alzamiento contra Maduro que fracasó y en el que el Gobierno de Trump presionó a los militares venezolanos y a figuras clave del chavismo para que lo apoyaran.



A la postre, Washington aseguró que Maduro estuvo a punto entonces de abandonar el poder y tomar un avión a Cuba, pero responsabilizó a Rusia de haberlo convencido de que no lo hiciera.



Según los funcionarios citados por el diario, el plan de Bolton de fomentar deserciones en el círculo más cercano a Maduro para presionarle funcionó, y aseguran que el gobernante venezolano duerme en un búnker, paranoico de que su gente de confianza lo traicione.



En una larga llamada con su colega ruso, Vladímir Putin, este le dijo a Trump que la política que Washington ha mantenido en Venezuela ha consolidado a Maduro en el poder, según el diario.



Ahora, los funcionarios del gobierno están convencidos de que la solución a la crisis venezolana pasa por un "largo recorrido" diplomático y el propio Trump nunca ha creído que haya una solución rápida para este asunto.



No obstante todo esto, según dos altos funcionarios de la Administración, Bolton está seguro en su puesto de asesor de Seguridad Nacional y Trump le ha encomendado que se centre en problema de Venezuela.