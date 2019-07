‘Trump no fue exculpado por los actos que presuntamente cometió’

Robert Mueller, el fiscal especial que investigó la injerencia rusa en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, dijo ante el Congreso que sus indagaciones no exoneran al presidente Donald Trump, pero declinó acusar de cualquier delito al mandatario.



En una audiencia tensa, Mueller contestó con voz temblorosa las preguntas de los legisladores demócratas y republicanos de la Cámara baja sobre su investigación para determinar si Trump obstruyó la justicia y si su campaña se confabuló con los rusos para perjudicar a Hillary Clinton. En muchas ocasiones les pidió a los congresistas que reformularan las preguntas y en otras los remitió a su informe de 448 páginas publicado hace tres meses, diciendo que no iría más allá.



Pero sus respuestas traslucieron que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de que el informe lo exoneraba. “El Presidente no fue exculpado por los actos que presuntamente cometió”, apuntó, y agregó que era “cierto” que Trump podría ser procesado por obstrucción de la justicia después de dejar el cargo.



En su testimonio, el exdirector del FBI reiteró que Rusia interfirió en la campaña electoral de 2016 y que lo hizo con la intención de impulsar la candidatura de Trump para perjudicar a Clinton, contrariamente a lo que dice el Presidente.



Pero el fiscal especial también dijo que Trump y sus asesores no fueron procesados por cooperar con Rusia, porque durante la investigación no hubo suficientes elementos para sostener los cargos de conspiración. “Encontramos pruebas insuficientes de la culpabilidad del Presidente. En base a la política del Departamento de Justicia y los principios de imparcialidad, decidimos no determinar si el Presidente había cometido un delito. Esa fue nuestra decisión”, apuntó.



Ante esto, Mueller no aportó elementos para sustentar el lanzamiento de un proceso de destitución a Trump, que algunos sectores del Partido Demócrata defienden.



El mandatario estadounidense calificó el testimonio de “una vergüenza” para los demócratas de quienes se mofó: “Me gustaría agradecerles a los demócratas por la celebración de la audiencia de esta mañana”.



El informe de Mueller documenta los contactos entre la campaña de Trump y los rusos, incluidos los intentos de cooperar o conspirar, pero ninguno de los cuales es un delito específico.



Mueller dictaminó que no había pruebas suficientes para recomendar cargos por conspiración, la principal acusación legal. El veterano fiscal también presentó en detalle 10 casos en los que Trump supuestamente trató de obstruir la investigación. Pero dijo estar impedido de recomendar la presentación de cargos porque las reglas del Departamento de Justicia le prohibían acusar a un presidente en funciones.



Washington/AFP