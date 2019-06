Trump vuelve a amenazar a China

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer aranceles "muy sustanciales" a China si ambos países no alcanzan un acuerdo, aunque se mostró optimista de cara a su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20 de Osaka (Japón).



"Impondría más aranceles muy sustanciales si no alcanzamos un acuerdo", aseguró Trump en una entrevista con la cadena de televisión Fox Business. El mandatario argumentó que las empresas están saliendo de China "para no pagar los gravámenes" que él ha impuesto en los últimos meses, y que algunas de ellas están regresando a Estados Unidos por su estrategia comercial. "Mientras los aranceles continúen en China, estamos recibiendo miles y miles de millones de dólares. Nunca en el pasado ganamos ni 10 centavos y ahora tenemos otros 325.000 millones de dólares a los que aún no he aplicado gravámenes", sentenció.



Pese a sus amenazas, Trump se mostró optimista respecto a un "posible" pacto con China, aunque aseveró que la necesidad de Pekín de llegar a un acuerdo con Estados Unidos es mayor que la de Washington con el gigante asiático. "Ellos quieren llegar a un pacto más que yo. (...) Estamos ganando una fortuna, y francamente no es una cosa muy buena para China, pero sí para nosotros", señaló.



Asimismo, reconoció que él ve el uso de los aranceles "de manera diferente a muchas otras personas" e indicó que los mercados estadounidenses "se han disparado" desde que Estados Unidos impuso un 25% de gravámenes sobre los productos chinos por un valor de 250.000 millones de dólares.



El encuentro entre Trump y Xi se producirá este sábado en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y bajo la amenaza de Washington de ampliar los aranceles a la totalidad de las importaciones chinas si Pekín no accede a reequilibrar la balanza comercial y abrir su mercado.



En mayo, el mandatario estadounidense elevó los gravámenes a importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares al 25% ante lo que consideró la falta de progresos con Pekín para alcanzar un compromiso comercial. Por su lado, y en represalia, las autoridades de China impusieron aranceles a importaciones estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares.



El déficit comercial de Estados Unidos con China en 2018 alcanzó los 419.000 millones de dólares debido a que las exportaciones estadounidenses al gigante asiático fueron de solo 120.000 millones, mientras que las importaciones de bienes desde China ascendieron a 540.000 millones de dólares.