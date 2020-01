Trump y Congreso de EE. UU. pelean por poderes de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alista para una disputa con los demócratas del Congreso, que aprobaron ayer en la noche una resolución para controlar su capacidad de tomar medidas militares en contra de Irán.



Esa resolución, en gran parte simbólica, seguramente desencadenará un debate escalofriante sobre los poderes de guerra presidenciales en un momento de intensas tensiones con Teherán, un adversario estadounidense de larga data.



“No tengo por qué hacerlo. Y no deberías tener que hacerlo porque a veces tienes que tomar decisiones en una fracción de segundo”, dijo Trump al ser consultado si debía procurar apoyo legislativo para sus acciones militares contra Irán.



El miércoles, Trump dio señales de retroceder desde el borde de una guerra con la República Islámica después de la tensión generada a partir de un ataque estadounidense con drones que mató al máximo comandante militar iraní, lo cual derivó en el lanzamiento de misiles por parte de Teherán contra bases que albergan a fuerzas estadounidenses en Irak.



Pero la bancada demócrata y dos miembros republicanos del Senado han expresado un profundo escepticismo sobre la justificación del gobierno sobre la orden de Trump de mandar matar al general Qasem Soleimani, y están exigiendo que el Congreso reafirme su poder sobre el uso del ejército estadounidense por parte del comandante en jefe contra otra nación.



Citando la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que prohíbe a un presidente llevar al país a la guerra sin la aprobación del Congreso, la medida “ordena al presidente que suspenda el uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos para participar en hostilidades contra Irán o cualquier parte de su gobierno o ala militar”.



Pero el texto, presentado por la congresista Elissa Slotkin, exfuncionaria de la CIA con amplia experiencia en Irak, también prevé excepciones clave, permitiendo el uso de la fuerza para defenderse o prevenir un ataque “inminente” contra Estados Unidos o los estadounidenses.



La medida ingresó en la Cámara como una resolución concurrente, una forma de normativa que no tiene el peso de la ley pero que podría en cuanto instrumento político servir como una reprimenda punzante a la estrategia de política exterior de Trump.



El mandatario estadounidense señaló este jueves antes de la votación que contaba con que el Partido Republicano presentara un frente unido contra la medida. “Espero que todos los republicanos de la Cámara voten en contra de la resolución de poderes de guerra de Crazy (Loca) Nancy Pelosi”, tuiteó el presidente en referencia a la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien comanda la medida.



Pelosi aseguró que su bancada avanzaría en la iniciativa porque sus preocupaciones no fueron atendidas en una reunión a puertas cerradas con los legisladores el miércoles junto al secretario de Estado Mike Pompeo y otros altos funcionarios de gobierno.



“El presidente ha dejado en claro que no tiene una estrategia coherente para mantener a salvo al pueblo estadounidense, lograr un alto de la escalada con Irán y garantizar la estabilidad en la región”, señaló Pelosi.



En comparecencia ante los medios, Pelosi dijo que Trump ha exhibido una “actitud arrogante” y “debe reducir la escalada y debe evitar más violencia”. “Estados Unidos y el mundo no pueden permitirse la guerra”, remarcó.



‘NO ESTADOUNIDENSE’



Ahora que la medida superó la votación en la Cámara Baja se enfrentará a una fuerte resistencia en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 contra 47. Pero dos republicanos del Senado, Mike Lee y Rand Paul, se manifestaron a favor de una resolución sobre los poderes de guerra presidenciales, lo que sugiere una posible votación favorable.



Ambos salieron de la sesión informativa de alta confidencialidad diciendo que los funcionarios de la administración Trump no proporcionaron una justificación aceptable para el asesinato de Soleimani, ni ninguna evidencia específica de una amenaza inminente contra las fuerzas o ciudadanos estadounidenses.



Lee aseguró indignado que los funcionarios que brindaron información, los estaban “insultando” al desalentar las preguntas sobre la política militar oficial hacia Irán.



LAS POSIBLES EVIDENCIAS DEL ATAQUE EN IRÁN



Un video "verificado" y publicado por The New York Times parece mostrar un misil iraní golpeando a un avión sobre Parand, cerca del aeropuerto de Teherán, el área donde una aeronave comercial ucraniana dejó de transmitir su señal.



En el video se aprecia como algo con el recorrido que tendría un misil impacta con el avión y se produce una explosión. Horas antes, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó este jueves que su Gobierno tiene información de que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) fue derribado este miércoles por "un misil iraní".



Trudeau añadió que las autoridades canadienses creen que el supuesto derribo "puede haber sido no deliberado".