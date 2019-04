Venezuela denunció prácticas desleales de EE.UU y Colombia ante la OMC

El gobierno de Nicolás Maduro solicitará ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) un foro arbitral en reclamo de las “prácticas comerciales ilegalestanto en el comercio de hidrocarburos como en otros bienes y servicios” que aseguran hacen Estados Unidos y Colombia.

“Venezuela próximamente solicitará un foro arbitral en el seno de la OMC, en reclamo hacia estas prácticas comerciales calificadas por la organización como desleales”, señaló en un comunicado el Gobierno de Nicolás Maduro, que explicó que tomará esta medida debido a que los países no han respondido a otros mecanismos de solución.



“Este Foro Arbitral compromete a los países reclamados en la responsabilidad de dar respuestas, porque es un requerimiento de carácter obligatorio ante la OMC, cuya posición acata lo establecido al respecto por la Organización de Naciones Unidas”, añadió la administración de Maduro.



En el comunicado, el gobierno también resaltó que Venezuela había solicitado “el inicio del procedimiento denominado Consulta de Diferencias” con ambos países. Sin embargo, no obtuvo respuesta “dentro de los plazos fijados”.



De igual manera, aseguró que este mecanismo fue aceptado en un primer momento por Estados Unidos, pero posteriormente no obtuvo más respuestas, mientras que Colombia “ni siquiera ha dado respuesta a la solicitud de consultas propuesta”. “Debido a esta ausencia de respuestas, Venezuela se abstendrá de invocar el mecanismo de establecimiento de Grupos Especiales para resolver la diferencia; y con base en las Normas y Procedimientos de Solución de Controversias que rige a la OMC, avanzará directamente al establecimiento de un Foro Arbitra”, añadió.



En enero, Venezuela solicitó ante la OMC la celebración de consultas con Colombia en el seno de este organismo por las restricciones en el país vecino a la distribución de combustibles venezolanos.



Colombia aseguró en esa oportunidad que respondería con “rigurosidad y vehemencia” a la demanda interpuesta por Venezuela. Asimismo, el Gobierno venezolano también había solicitado en enero el inicio de consultas con Estados Unidos en relación con determinadas sanciones económicas del Gobierno de Donald Trump contra el Ejecutivo de Maduro.