Wall Street, precavida frente a riesgos del cambio climático

Los riesgos por las implicaciones que puedan tener la contaminación atmosférica y en general, el cambio climático, sobre la sostenibilidad del planeta, han empezado a calar entre los inversionistas del núcleo de Wall Street, especialmente entre aquellos que buscan la rentabilidad de su dinero a mediano y largo plazo.



Aunque el tema, se maneja con mucho sigilo y solo en algunos sectores, se habla abiertamente de frenar sus inversiones en industrias que contaminan el ambiente, investigadores de varias universidades de Estados Unidos y Europa, se han lanzado a explorar hasta que punto los tomadores de decisiones financieras se han sensibilizado y actuado en dichas materias.



Para el efecto, en un primer trabajo, adelantaron una encuesta con más de 400 ejecutivos del más alto nivel, en bancos, compañías de seguros, fondos mutuos y fondos de pensiones, entre otros, a fin de tomar el pulso a un sector que se ha mantenido a la sombra del debate. Casi la mitad de los directivos consultados, ha representado inversiones por encima de los US$100.000 millones.



Las regulaciones que están a la vista y que en cualquier momento empiezan a materializarse, de un lado, y el impacto directo a su reputación por no haber actuado, por otro, constituyen dos de los principales factores que los han impulsado a actuar, a la mayoría, según los investigadores.



El estudio fue dirigido por la profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas en Austin, Laura Starks; el profesor Philipp Krueger, del Instituto Suizo de Finanzas de la Universidad de Ginebra; y el profesor Zacharias Sautner, de la Escuela de gerencia y Negocios de Frankfurt. La misma fue publicada en la revista The Review of Financial Studies.



FRENTES DE ACCIÓN



Las tácticas aplicadas, señala Starks, van desde pedir a las compañías que cataloguen las emisiones de carbono, hasta respaldar las resoluciones de los propios accionistas. En algunos casos, cuando los inversionistas no están satisfechos con las repuestas de los administradores, han puesto en venta sus acciones. El riesgo de nuevas regulaciones ya está teniendo consecuencias financieras, para el 55 por ciento de los encuestados.



El 38 por ciento está analizando las huellas de carbono de los valores que poseen, mientras que un 24 por ciento está optando por seleccionar nuevas inversiones. Un 30 por ciento, ha actuado para sentar la posición de los accionistas, y se cita en ese sentido el caso de una resolución adoptada en el 2017 exigiendo a la gerencia de ExxonMobil, que revelara como los riesgos climáticos afectarían a la compañía en el futuro. De igual manera, se menciona el caso de la compañía BP, que se abstuvo de revelar los riesgos por temor a enfrentar acciones legales.



En el ámbito del temor a las regulaciones, se ha revelado que en el caso que a Estados Unidos le tocara acogerse al Acuerdo de París, sobre cambio climático, un tercio de sus reservas petroleras quedarían inactivas por los próximos 30 años, al igual que la mitad de las reservas de gas natural y un 80 por ciento de las reservas de carbón.



Uno de los problemas con los cuales tendrán que lidiar buena parte de los inversionistas, tiene que ver con los que se han denominado “activos varados”, aquellos que se refieren a inversiones que están comprometidas en empresas señaladas como contaminadoras, que si se mantienen difícilmente serán rentables, y si se venden, será a pérdida para los accionistas.



FACTOR DECISIVO



- A un 20% de los encuestados, le ha tocado tomar acciones drásticas, desde criticar públicamen- te a la gerencia, tomar acciones legales, o darse de una vez la pela, vendiendo acciones.



- El 91% cree que en cinco años, los riesgos climáticos serán un factor decisivo para tomar la decisión sobre una inversión, y medir la rentabilidad de un negocio.



