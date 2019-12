Martes negro para Wall Street

Wall Street abrió este martes con pérdidas superiores al 1 % y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cae hasta 400 puntos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que baraja esperar a las elecciones de 2020 para el pacto comercial con China.



“De alguna manera, me gusta la idea de esperar hasta después de los comicios (en noviembre) para el acuerdo con China, pero quieren un acuerdo ahora y veremos si ese acuerdo es correcto o no”, declaró el mandatario hoy en Londres, donde participa en la cumbre de la Otan.



"No tengo una fecha límite", aclaró después Trump, que no especificó si se refería a un acuerdo comercial completo que ponga fin al conflicto arancelario que mantienen las dos mayores economías del mundo o a la "primera fase" a la que se ha referido en las últimas semanas, recogen medios locales.



"Un acuerdo comercial con China depende de una cosa: que yo quiera hacerlo", agregó, de acuerdo al medio digital Marketwatch.



El próximo 15 de diciembre Washington prevé imponer tarifas adicionales a productos chinos si no se ha alcanzado un acuerdo, lo que a falta de progresos claros ya hizo descender a los mercados estadounidenses este lunes.



Trump dijo también hoy que China ha estado "estafando a EE.UU. durante muchos, muchos años" debido a "una falta de liderazgo", pero pese a todo aseguró que su Administración "lo está haciendo muy bien" con Pekín y "podría hacerlo aún mejor", mientras que ellos están viviendo "su peor año en 57 años, de lejos".



Aproximadamente una hora después de la apertura de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales retrocedía un 1,43 % o 396,26 puntos, hasta 27.386,78 enteros; el S&P 500 un 1,30 % y el Nasdaq un 1,02 %.



Entre las grandes perjudicadas del grupo de 30 cotizadas del principal indicador de Wall Street, estaban Dow Inc (-2,81 %), Goldman (-2,58 %), Caterpillar (-2,53 %), Apple (-2,31 %), Intel (-2,18 %) y 3M (-1,88 %), sensibles a las tensiones comerciales.



EFE