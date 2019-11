WeWork anunciaría despidos este viernes y replantearía su estrategia

La empresa WeWork reunirá finalmente a su junta directiva el próximo viernes tras lo cual podría anunciar el despido de unos 4.000 trabajadores para dar estabilidad financiera a la compañía, en horas bajas tras no poder salir a bolsa debido a su debilidad de ingresos.

En un comunicado a los empleados, el presidente de WeWork, Marcelo Claure, confirmó que llegarían despidos esta semana, pero no dijo cuántos, según informó la CNBC, que tuvo acceso a esta nota interna.



La compañía celebrará una reunión finalmente este viernes para repasar los cambios a afrontar, tal como apuntó Claure en esta nota: "Necesitaremos una organización más eficiente, más centrada y aún más centrada en el cliente para crecer y continuar ayudando a nuestros miembros a cambiar su forma de trabajar y satisfacer sus necesidades. Eso requiere cambiar el equipo de WeWork para que coincida con nuestra prioridad centrada en el cliente."



La puesta en marcha de esta iniciativa podría empezar por despedir de 2.000 a 2.500 empleados en su negocio principal de alquiler de espacios de oficinas, según informó The New York Times.



Se espera que otros 1.000 empleados sean despedidos cuando WeWork venda o cierre negocios no esenciales, como una escuela privada en Manhattan, mientras que otros 1.000 empleados de mantenimiento de edificios serían transferidos a un contratista externo.



"Tenemos que hacer algunas eliminaciones de trabajo necesarias. Esto es difícil, especialmente dada la energía y el compromiso que tantos han contribuido. Pero es necesario y estamos tomando medidas para brindar apoyo e implementar estas acciones de una manera que respete y reconozca el servicio de nuestros colegas", abundó Claure en su memorando.



WeWork llegó a estar valorada en unos 47.000 millones de dólares (42.267 millones de euros), aunque en septiembre pasado, antes de que se confirmara el aplazamiento de su debut bursátil en Nueva York, cayó por debajo de los 20.000 millones de dólares (17.986 millones de euros).



EFE