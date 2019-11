La economía colombiana se consolidó en el tercer trimestre

La economía colombiana consolidó en el tercer trimestre del 2019 el rebote que viene teniendo desde mediados del año pasado.



Según el Dane, entre julio y septiembre, el PIB nacional se expandió al 3,3%, cifra superior al 2,6% registrado en el mismo lapso del 2018, y que da cuenta de que la recuperación económica se mantiene.



('El PIB muestra una aceleración lenta pero sólida de la economía').

Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el país es ejemplo en momentos en que el panorama internacional no es claro.



“Este es un dato alineado con nuestras expectativas, (aunque) sigue estando debajo de lo que quisiéramos, pero es necesario entender que, junto con la cifra del segundo trimestre, es más que claro que la economía está superando choques anteriores y seguirá creciendo”, señaló Carrasquilla.



Y anotó que “el mensaje es claro: tenemos que insistir en lo que está bien. Este dato refleja que las medidas que incluyó la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso el año pasado y que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre, tienen que seguir en el 2020. Por eso, debemos continuar en esta senda de la expansión con las medidas que presentamos en la Ley de Crecimiento”.



En esto coincidió el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, que afirmó que “la consolidación, o no, de esta tendencia dependerá de las condiciones que se aprueben en la llamada Ley de Crecimiento, actualmente en trámite en el Congreso”.



Puntualmente, los resultados del primer trimestre fueron positivos gracias a los buenos comportamientos de los sectores de actividades financieras y de seguros (8,2%), comercio (5,9%), administración pública (4,3%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (3,7%).



(PIB del tercer trimestre fue el más alto de los últimos 15 analizados).



En contraste, hubo dos lunares: información y comunicaciones, que decreció 0,6%, y la construcción, que cayó 2,6% mientras que un año atrás se había expandido 3,6%.



Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la cifra general es una “buena noticia”, aunque justamente “preocupa el subsector de edificaciones, cayendo un 11,1%, la más grande del año”.



Y es que si bien las obras civiles tuvieron un crecimiento de 13%, la reducción en las edificaciones residenciales y no residenciales llevó a que la construcción cayera fuertemente.



Sandra Forero, presidenta de Camacol, dijo: “Teníamos previsto este resultado, esperamos que con la puesta en marcha de las medidas anunciadas por el Gobierno el sector se reactive. Garantizar que haya una cantidad suficiente de subsidios disponibles para los próximos años nos permitirá mantener la confianza del comprador y los buenos resultados que hemos visto a la fecha en comercialización de vivienda social”.



En tanto, para el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, una medida clave para contrarrestar esto sería la eliminación del impuesto al consumo de 2% para viviendas de más de $918 millones, creado en la Ley de Financiamiento. “Con la construcción de edificaciones cayendo 11,1% en el tercer trimestre, se hace necesario eliminar este articulo del proyecto de reforma tributaria. No solo no generó ingresos, sino que está haciendo daño al mercado inmobiliario”, escribió en su cuenta de Twitter.



A pesar de los resultados negativos puntuales, la economía va creciendo al 3,2% en lo corrido del año y podría cerrar en una cifra similar el 2019, aunque no al ritmo que espera el Gobierno de 3,6%. Para lograr este último dato, en el cuarto trimestre el país tendría que acelerar su economía a cerca del 5%, una cifra trimestral que no se ve desde el 2014. A pesar de esto, se confirma que Colombia es uno de las naciones de América Latina que más mejorará en el 2019.



(Para el Gobierno, la economía colombiana tuvo un “contundente rebote”).



Para Mac Master, en medio de un ambiente mundial complejo y en el que el país crece a niveles superiores al promedio de la región, “los colombianos no podemos perder de vista estos indicadores para hacer del crecimiento económico una causa común”.

Finalmente, según el director del Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, “la reactivación económica no para, hace cuatro trimestres no crecíamos tan bien; estamos convencidos que las decisiones que hemos tomado (...) están dando resultados. La reactivación es imparable”.



PERSPECTIVAS DE 2019 Y 2020



Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, dice que “para 2019 y 2020 esperamos crecimientos de 3,0%. Sin embargo, los datos más recientes establecen un sesgo positivo sobre el pronóstico de 2019, gracias al efecto más fuerte de los choques al alza sobre el consumo”. Además, dependerá de la demanda interna, pues el contexto externo es exigente, por cuanto se espera una desaceleración de Estados Unidos y Europa en 2020.