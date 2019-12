Litoral con potencial, pero rezagado

La región Pacífico del país, compuesta por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, está ubicada en una zona estratégica, pues es la conexión de Colombia con la cuenca de este océano, a lo que se le suma que cuenta con amplia diversidad ambiental y cultural. Pero, a pesar de esa prosperidad potencial, algunas de sus zonas aún tienen múltiples dificultades socioeconómicas que, de no solucionarse, seguirán afectando su capacidad en términos de crecimiento económico, bienestar y sostenibilidad ambiental.



Revisando el panorama económico general, el producto interno bruto (PIB) del país creció en el 2018 a una tasa de 2,7%, para totalizar $978,4 billones a precios corrientes, según el DANE.



En valor agregado, la región aporta 13,5% del PIB nacional. En este sentido, el de mayor participación en el producto es el Valle del Cauca, con 9,8%, seguido de Nariño y Cauca con 1,8% cada uno y Chocó, con el 0,4%.



En comparación con otras zonas del país, la del Pacífico tiene una baja productividad y amplias diferencias respecto a otros departamentos. El Chocó es el tercero con menor PIB per cápita departamental, con $7,4 millones al año, mientras que el promedio nacional asciende a $19,6 millones. A este le sigue Nariño, con $8,1 millones, y Cauca, con $12,4 millones. El único que se ubica por encima de la media del país es Valle del Cauca, con $20 millones, según el DANE.



La única ciudad capital de la región con una inflación cercana al promedio nacional, hasta septiembre del año en curso, fue Cali, con 3,49%. En cambio, Pasto, Popayán y Quibdó registraron 3,03%, 2,90% y 2,18%, respectivamente.



Cabe mencionar que el último territorio en mención hace parte de la sección ‘otras áreas urbanas’ del DANE.



Respecto al mercado laboral, en el trimestre junio - agosto del 2019, Quibdó se encuentra entre las que registraron peores indicadores. Su tasa de desempleo (TD) fue de 18,1% y la tasa global de participación (TGP) de 55%. A esta ciudad le siguen Cali área metropolitana (AM), con un desempleo de 11,8% y TGP de 68,5%; Popayán, con una TD de 11,6% y TGP de 57%; y Pasto, con desempleo de 10,8% y tasa global de participación de 66,7%. Excepto Quibdó que disminuyó, las demás ciudades presentaron un incremento en su tasa de desempleo respecto al mismo periodo del 2018.



De acuerdo con el Índice de Competitividad de Ciudades 2019 realizado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, Cali AM es la cuarta más competitiva del país, con un puntaje general de 6,08 sobre 10. Popayán, luego de haber subido dos posiciones, este año se ubica de 9 con 5,11 puntos. A Pasto le pasó lo contrario: aunque logró el puesto 13 con 4,95 puntos, cayó una posición respecto al dato del 2018. El último de la región y del índice es Quibdó, en la posición 23 con 2,86 puntos, mismo puesto que logró el año pasado. Algunos de los factores analizados son instituciones, salud, educación, mercado laboral e innovación.



En comercio exterior, las exportaciones de esta parte del país representan el 5,2% de las exportaciones totales de Colombia, esto entre el periodo enero - junio de este año, según datos proporcionados por el Ministerio de Comercio. Así las cosas, esta región exportó en el primer semestre del año un total de US$1.044,5 millones, de los cuales la mayor parte, el 93,2%, correspondió a bienes no minero energéticos, que sumaron US$973,8 millones. Entre los principales productos están el azúcar, café y artículos de confitería. Algunos de los países que más le compran a la región son Estados Unidos, Ecuador y Perú.



En importaciones, la región Pacífica totalizó US$2.361,5 millones, lo cual representa el 9,1% de las totales que hizo el país en el primer semestre del año. Algunos de los bienes que compra en el exterior son maíz, aceite de soya y alambre de cobre, entre otros. Los principales proveedores son Estados Unidos, China y Perú.



Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre las limitaciones que frenan el desarrollo regional está la escasa conectividad e infraestructura de transporte. Un ejemplo de esto es que la salida al océano Pacífico para movilizar los productos desde y hacia los puertos depende de dos corredores: Buga-Buenaventura y Pasto-Tumaco y la mayoría de las vías de carreteras se encuentran concentradas en la zona andina, al igual que la infraestructura férrea y aeroportuaria.



Otra problemática es la presencia de cultivos ilícitos. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Naciones Unidas, en el 2018 el Pacífico concentró el 37% del total del área sembrada de coca en el país, la cual fue de 169.000 hectáreas. Nariño y Cauca son los que tienen mayor participación en el país. El primer departamento en mención tiene 41.903 hectáreas y el segundo cuenta con 17.117 hectáreas. Cabe mencionar que, entre la región, el de mayor crecimiento fue Cauca con 7%, respecto al dato del 2017. El que más decreció (-17%) fue Chocó, que pasó de 2.611 hectáreas en el 2017 a un nivel de 2.155 hectáreas en el 2018.



La calidad de vida de los habitantes del Pacífico, además, se ha visto afectada por los rezagos en cobertura de los servicios públicos. Según el DNP, citando datos del Reporte de Estratificación y Coberturas (REC) 2016, “la cobertura en acueducto rural fue de 36% para la región y de 26,6% en el litoral, y la cobertura de alcantarillado rural fue de 17,34% y de 16,29%, en su orden. Para el caso de electricidad rural, en el 2017 la cobertura de la región fue de 86,7% –el 78,3% en la zona litoral– y la penetración a internet fue de 3,1% para el Pacífico y de 1,2% para el litoral. Al comparar estos últimos dos datos con el promedio nacional –el 89% para electricidad rural y el 3,9% en internet–, se hace aún más evidente el rezago de la región”.



Sin restarle importancia a lo anterior, la deforestación de la zona del Pacífico en el 2018, según el Ideam, fue de 7.454 hectáreas. El Chocó fue el octavo departamento con mayor incrementoel año pasado. Esto pone en riesgo la biodiversidad con la que cuenta dicho territorio, pues el Chocó biogeográfico es un ecosistema único en el mundo que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del DNP y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp).



Teniendo en cuenta el panorama que enfrenta la región, uno de los compromisos del Gobierno Nacional es invertir en el cuatrienio $123,7 billones a través del Pacto Región Pacífico, del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Entre las metas está restaurar 3.300 hectáreas de la cuenca del río Atrato, mejorar la infraestructura física de cuatro aeropuertos no concesionados, brindarles acceso a 322.155 nuevas personas a soluciones adecuadas de agua potable y reducir la pobreza del Chocó (la más alta del país) a niveles de 53,4% y la extrema a 27,2%.



Para finalizar, es preciso indicar que la pobreza monetaria del Chocó en el 2018 fue de 61,1%, mientras que la media nacional fue de 27%, según el DANE. Cauca también está por encima del promedio del país, con 50,5%. El único de la región que está por debajo del total colombiano es Valle del Cauca, con 20,4%. En pobreza extrema, Chocó y Cauca también están entre los peores del país, con 34,5% y 22,9%, respectivamente. Son cifras que sorprenden, porque dicen mucho de una región con potencial, pero rezagada.



Valerie Cifuentes Martínez

Periodista de Portafolio